Аваков допоміг призначити ставленика Ложкіна першим заступником Омеляна

Перший заступник міністра інфраструктури Євгеній Кравцов отримав свою посаду завдяки оточенню тодішнього голови адміністрації президента Бориса Ложкіна. На його призначенні також наполягав міністр внутрішніх справ Арсен Авакова.

Про це «Liga.net» розповів колишній заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

За його словами, в 2014-2016 роках робота міністерства перебувала під сильним впливом Адміністрації президента. Міністерство було під наглядом радника Ложкіна Михайла Бейліна. Саме за допомоги Бейліна на початку 2015 року на «Укрзалізницю» зайшла команда на чолі з Євгеном Кравцовим, який зараз є першим заступником міністра інфраструктури. Він та його люди займалися паралельним веденням справ в державній компанії.

«Коли стало питання про призначення Кравцова першим заступником міністра, який прийде на зміну Пивоварському, [нинішній міністр інфраструктури Володимир] Омелян виступив проти цього. Але на затвердженні Кравцова наполіг Арсен Аваков, оскільки це було умовою призначення самого Омеляна міністром», – розказав Шульмейстер.

Він стверджує, що одна зі схем команди Кравцова була пов’язана з транзитом російських вантажів. Коли у підконтрольної бізнесмену Алішеру Усманову компанії «Металоінвест» закінчився термін угоди про транзит, до неї в Москву приїхали представники «Укрзалізниці» і запропонували послуги компанії-прокладки. Послуги цієї фірми полягали в отриманні знижок від «Укрзалізниці».

«В результаті ця компанія-посередник проходила комісію в УЗ і отримувала знижку на обсяг, наприклад, 40%. «Металоінвест» отримував 30%, а 10% залишали собі. В 2015 році ця різниця в грошовому вираженні рівнялася $8 млн. Фокус в тому, що статутний фонд цієї компанії складав 2 фунта і організована вона була за місяць до перемовин в Москві», – розказав Шульмейстер.

Він також стверджує, що міністр Аваков захищав керівництво «Українського дунайського пароплавства», яке підозрювалося в схемах відчуження в приватну власність суден флоту. Але за призначенням цих людей стояв ще один лідер «Народного фронту» Максим Бурбак, який після Майдану очолив міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, Омелян зайняв посаду міністра інфраструктури навесні 2016 року за квотою «Народного фронту», одним із лідерів якого є міністр МВС Арсен Аваков. До того призначення міністром Омелян працював заступником свого попередника, ставленика екс-голови адміністрації президента Бориса Ложкіна — Андрія Пивоварського.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Люстрація, Транспорт, Уряд