Армія замовила екс-директору Януковича газу на 28 мільйонів майже за ціною «Нафтогазу»

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Житомир Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони 30 січня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Газінвест-Трейдінг» про постачання природного газу на 28,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 3,39 млн куб. м газу по 8 340 грн. за тисячу кубометрів.

Це лише на піввідсотка дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Бенефіціаром «Газінвест-Трейдінгу» через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є донеччан Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича.

Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.

Переможець почав вигравати тендери у квітні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 118,39 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Газпромпостач» Вікторії Атаманюк та Олександра Копилова.

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