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Золотоніських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на реконструкції сміттєзвалища фігурантом карних справ

31 Січня 2017

Правоохоронці підозрюють службових осіб управління ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Черкаська обл.) у внесенні завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт на користь ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор», що могло призвести до розтрати близько 3,00 млн грн. під час виконання угоди щодо робіт на полігоні твердих побутових відходів.

Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23 січня.

За даними слідства, 23 грудня минулого року управління житлово-комунального господарства виконкому міськради та ТОВ «СП «Ековтор» уклали договір про виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільрад Золотоніського району на загальну суму 16,85 млн грн.

Угода передбачала фінансування на 2016 рік у розмірі 6,91 млн грн. Згідно з додатком до цієї угоди, сума була зменшена до 3,18 млн грн.

28 грудня на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт управління перерахувало «СП «Ековтор» 3,18 млн грн.

Втім, як встановило слідство, станом на 29 грудня будівельні роботи  на полігоні твердих побутових відходів не проводились, і навіть не розпочинались. Крім того, за даними правоохоронців, ТОВ «СП «Ековтор» придбало у фіктивного ТОВ «Астіон-СВ» 22 147 куб м глинистого ґрунту на загальну суму 2,19 млн грн. Але на будівельному майданчику цей матеріал відсутній.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження  № 12017250000000021 від 18.01.2017, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до договору підряду з додатками та супровідних документів. Суд надав доступ.

Харківське «СП «Ековтор» засноване у 2011 році Тетяною Юрченко з Донецька, яка нині є директором. Фірма ж сьогодні належить донеччанину Олександру Біленку та одеському ТОВ «Екорегіон-77» Сергія Ляшевського та Сергія Дікарева.

У жовтні  2015 року «СП «Ековтор» виграв тендер на будівництво полігону твердих побутових відходів за 93,88 млн грн. в м. Люботин Харківської області, яке мало завершитись до кінця 2016 року.

За даними «Харківського антикорупційного центру», було відкрито кримінальне провадження щодо влаштування полігону в Люботині. Підрядник розпочав будівництво та засмічення не тільки до підписання договору, але й на земельній ділянці, яка не була для цього призначена. Крім того, проти будівництва активно протестували місцеві мешканці.

У 2015 році «СП «Ековтор» підозрювали у привласненні бюджетних коштів під час будівництва полігону в Богодухові Харківської області.

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