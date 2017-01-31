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Водоканал перерахував 27 мільйонів за не реконструйовані колектори у Золотоноші підозрюваній у розкраданні фірмі

31 Січня 2017

Суд надав дозвіл провести позапланову ревізію дотримання законодавства комунальним підприємством «Міський водоканал» м. Золотоноша (Черкаська обл), яке перерахувало ТОВ «Ресурстехнобуд»  27,00 млн грн. за невиконані роботи з реконструкції колекторів.

Про це стало відомо з ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, куди слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області звернувся в рамках кримінального провадження №12016250000000347 від 25.11.2016.

На початку грудня 2016 року КП «Міський водоканал» замовив «Ресурстехнобуду» перше чергу реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша за 30,99 млн грн. Фірма зобов’язувалася виконати роботи  до 30 грудня.

31 грудня «Міський водоканал» перерахував ТОВ «Ресурстехнобуд 27,00 млн грн., однак, як встановило слідство, роботи з реконструкції до цього часу не завершені, вони  перебувають на початковому етапі.

Суд надав працівникам управління Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області дозвіл на проведення ревізії комунального підприємства, а також надав доступ до документів ТОВ «Ресурстехнобуд та його банківського рахунку.

КП «Міський водоканал» м. Золотоноша з 2011 року очолює Сергій Кузнєцов, який також є депутатом Золотоношинської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

ТОВ «Ресурстехнобуд»  зареєстрована у м. Пустомити Львівської області на Євгена Шкрабу з села Яблунівка. Шкраба також очолює фірму.

Нагадаємо, «Ресурстехнобуд» підозрювали також у розкраданні бюджетних на реконструкції очисних споруд м. Золотоноша, яку у 2014 році замовив Департамент капбудівництва Черкаської ОДА за 8,44 млн грн.

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