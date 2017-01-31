Водоканал перерахував 27 мільйонів за не реконструйовані колектори у Золотоноші підозрюваній у розкраданні фірмі

Суд надав дозвіл провести позапланову ревізію дотримання законодавства комунальним підприємством «Міський водоканал» м. Золотоноша (Черкаська обл), яке перерахувало ТОВ «Ресурстехнобуд» 27,00 млн грн. за невиконані роботи з реконструкції колекторів.

Про це стало відомо з ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, куди слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області звернувся в рамках кримінального провадження №12016250000000347 від 25.11.2016.

На початку грудня 2016 року КП «Міський водоканал» замовив «Ресурстехнобуду» перше чергу реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша за 30,99 млн грн. Фірма зобов’язувалася виконати роботи до 30 грудня.

31 грудня «Міський водоканал» перерахував ТОВ «Ресурстехнобуд 27,00 млн грн., однак, як встановило слідство, роботи з реконструкції до цього часу не завершені, вони перебувають на початковому етапі.

Суд надав працівникам управління Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області дозвіл на проведення ревізії комунального підприємства, а також надав доступ до документів ТОВ «Ресурстехнобуд та його банківського рахунку.

КП «Міський водоканал» м. Золотоноша з 2011 року очолює Сергій Кузнєцов, який також є депутатом Золотоношинської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

ТОВ «Ресурстехнобуд» зареєстрована у м. Пустомити Львівської області на Євгена Шкрабу з села Яблунівка. Шкраба також очолює фірму.

Нагадаємо, «Ресурстехнобуд» підозрювали також у розкраданні бюджетних на реконструкції очисних споруд м. Золотоноша, яку у 2014 році замовив Департамент капбудівництва Черкаської ОДА за 8,44 млн грн.

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