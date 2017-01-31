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Родич-адвокат Єжеля з «порошенківського» «Антонова» зриває суд по біглому міністру

31 Січня 2017

Судове засідання у справі екс-міністра оборони Михайла Єжеля перенесли через відсутність обвинуваченого та його адвоката. Також не прийшов представник позивача – міністерства оборони, повідомляє з зали Соломянського районного суду Києва кореспондент «Наших грошей».

Михайло Єжель – міністр оборони України 2010-2012 років. Військова прокуратура звинувачує по частині 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) в тому, що у 2011-2012 роках він видав чотири доручення про оплату коштами державного бюджету комунальних послуг та електроенергії, спожитих приватнимами фірмами «Артек Союз», «Укрпродакорд ОР», «Провідна продовольча компанія ЗС» та «Оптукрпром-ВР», які займались приготуванням їжі для солдатів. Збитки держави прокурори оцінили в 42,9 млн. грн.

Дружина Єжеля Наталія була засновницею ТОВ «Органіка плюс», яке ще у 2007 році ввійшла до пулу годувальників армії. А коли Єжель став міністром оборони вищевказані чотири фірми остаточно оформили свою монополію на щорічні підряди на харчування армії на сотні мільйонів гривень. Ці ж фірми зберегли свою монополію і при президенті Порошенку.

Михайлу Єжелю загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Зі слів прокурора, екс-чиновник зараз у розшуку, проте ні на сайті Інтерполу, ні на сайті МВС такої інформації немає.

У грудні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко похвалився, що справа Єжеля буде першим заочним процесом над міністром Януковича. Досудове розслідування було розпочате ще у 2013 році. Тоді президент Янукович вже призначив Єжеля послом України в Білорусі. Після Майдану президент Петро Порошенко ще рік не звільняв Єжеля з посольської посаді.

Матеріалів досудового розслідування налічується 128 томів. Однак адвокат Єжеля Віталій Мовчан із матеріалами ознайомлюватися відмовляється, ігнорує повістки і, врешті, не прийшов на підготовче судове засідання. Суддя Солом’янського районного суду Києва Ада Педенко зазначила, що перед судом отримала клопотання адвоката: «Він пише, що не збирається з’являтися».

На суді прокурор військової прокуратури Іван Приходько сказав, що відправляв обвинувальний акт і повістку Мовчану на його домашню адресу та в офіційний офіс у Хмельницькій області, писав листи на електронну пошту та надсилав смс-ки на його мобільний: «Зі слів військового прокурора Хмельницького гарнізону, офіс адвоката знаходиться у приміщенні ЖЕКу. Зі слів працівників ЖЕКу, останній не з’являється за цією адресою … принаймні останні 7 років».

Виявилось, що адвокат екс-міністра Віталій Мовчан є віце-президентом «укроборонпрмівського» держпідприємства «Антонов». Донедавна Мовчан був помічником депутата від БПП Михайла Гвоздьова, якого Порошенко призначив спочатку президентом «Антонов», а згодом головою ради директорів корпорації. У 2014 Мовчан і сам балотувався до парламенту від БПП по мажоритарному у Хмельницькій області.

«Наші гроші» з’ясували, що Мовчан свого часу був прописаний за однією адресою з Надією Мовчан. Її згадують як радницю міністра Єжеля. А в Facebook Надія Андріївна значиться як Надія Єжель. Тож Віталій Мовчан може бути рідним братом дружини, тобто, шурином Михайла Єжеля.

 

Після того, як на ДП «Антонов» надіслали обвинувальний акт, Мовчан зателефонував прокурору і сказав, «що… не буде отримувати будь-які… документи…., оскільки… він діє в інтересах свого підзахисного, – розповів прокурор. – На моє запитання, у який спосіб він діє в інтересах підзахисного, порушуючи прямо КПК, він нічого повідомити не зміг».

Врешті суд залучив Єжелю захисника за призначенням.

Прокурор поскаржився на Мовчана до Хмельницької та вищої кваліфікаційних комісії адвокатури.

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