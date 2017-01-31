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Донецькі медики без торгів дають заму Черновецького 59 мільйонів на патентоване GPS-слідкування за швидкими

31 Січня 2017

КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (м. Краматорськ, Донецька обл.) 25 січня повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Інтел-Офіс» на придбання медичної інформаційної системи обробки викликів і ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі GPS за 59,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели у рамках розробленого ДП «Укрмедпроектбуд» проекту переоснащення робочих місць диспетчерської служби за переговорною процедурою. Її застосування обґрунтоване тим, що закупівля пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності.

Програмно-апаратний комплекс включає:

  • три модулі програмного забезпечення (сучасна медична інформаційна система ПЗ «MCMED», інформаційна система GPS-моніторингу транспорту ПЗ «Dozor» та інформаційна система управління господарською діяльністю та бухгалтерським обліком ПЗ «ИС-ПРО»),
  • два центри обробки даних,
  • стаціонарні комп’ютерні робочі місця,
  • мобільні робочі місця (планшети GoClever Quantum 700 Mobile Pro Black для бригад швидкої медичної допомоги),
  • обладнання систем GPS/GSM моніторингу для 250 спецавтомобілів.

Виключні права на вказані програми належать «Інтел-Офіс». В обґрунтуванні сказано, що фірма «має налагоджені господарські зв’язки з виробниками апаратної частини системи або їх дилерами в Україні щодо оперативного постачання визначеного обладнання та устаткування, а також повної гарантійної та постгарантійної сервісної підтримки використовуваного для виготовлення інформаційної автоматизованої системи обладнання та устаткування».

Система призначена для самого центру в Краматорську та його підрозділів у смт В.Новосілка, м. Волноваха, м. Костянтинівка, м. Маріуполь, м. Слов’янськ, м. Мирноград.

До переговорів також запрошували ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» і ПП «Автоімідж», однак вони відмовились, бо могли поставити лише одну з програм замість повного комплексу.

Засновниками «Інтел-Офіс» зі статутним капіталом 10 тис грн. є Олександр Мазурчак, Ігор Земсков і ТОВ «Ел-Ес-Технолоджі» Ольги Дяченко.

Мазурчак працював мером Кам’янця-Подільського, заступником міністра з питань ЖКГ та заступником екс-голови КМДА Леоніда Черновецького.

Земсков був депутатом Кам’янець-Подільської міськради від ВО «Батьківщина» та довіреною особою кандидата в нардепи Мазурчака на парламентських виборах 2014 року.

Із вересня 2015 року фірма виграла єдині два тендери Нацбанку та Держказначейства щодо програми «M.E.Doc» на 105 тис грн.

У березні-листопаді «Укрмедпроектбуд» очолював Дмитро Шутовський, доки не пішов у відставку за власним бажанням.

Із 1 листопада в. о. керівника держпідприємства тимчасово є Богдан Боруховський, засновник групи компаній «Авант» (ФГ «Авант Органік», ТОВ «Авант А.Г.Р.О.», ТОВ «Авант Інжиніринг», ТОВ «Авант Т.Р.А.Н.С.»). У 2008-2009 роках він керував ТОВ «Компанія з управління будівельними проектами «Герц». Президентом однойменної групи тоді був донецький бізнесмен Олександр Ротов, який у 2006 р. був керівником місцевого штабу БЮТ. Сам Боруховський у 2006 р. висувався у Київраду від блоку «Євген Марчук «Єдність».

Найменування товару Кількість
Сервер центральної диспетчерської служби 1
Сервер центральної диспетчерської служби 1
Програмне забезпечення «Система охорони та моніторінгу «DozoR» (у т.ч.: програмне забезпечення «DozoR Android») 1
Програмний комплекс Емсімед-Невідкладна допомога 1
Програмне забезпечення Microsoft (у т.ч.: OfficeStd 2016 UKR OLP A Gov – 99 шт; SQLSvrStd 2014 RUS OLP A Gov – 2 шт; SQLCAL 2014 RUS OLP A Gov DvcCAL – 99 шт; ExchgSvrStd 2016 RUS OLP A Gov – 1 шт; ExchgStdCAL 2016 RUS OLP A Gov DvcCAL – 99 шт; SfBSvr 2 1
Радіотермінал SPRUT ROUTER DUAL (Wi-Fi) в комплекті з антенами 210
Робоче місце МІС (бригади ШМД) 180
Програмне забезпечення комплексної системи автоматизації підприємства «IS-pro» 1
Прецизійний кондиціонер типа сплит STULZ SAL 60 0 (A02305). Холодильная потужність – 6 кВт, STULZ 4
Робоче місце диспетчера центральної диспетчерської 20
Пристрій спостереження за рухомими об’єктами ВІ-910 TREK 210
Планшет GoClever Quantum 700 Mobile Pro Black 210
Джерело безперебійного живлення для основної та резервної диспетчерської 2
Робоче місце диспетчера 21
Робоче місце фельдшера 26
Модуль ідентифікації водія 210
Джерело безперебійного живлення 99
Тангента 210
Робоче місце керівника 16
Робоче місце економіста/бухгалтера 10
Відеостіна резервної диспетчерської 4
Телекомунікаційна напольна шафа 2
Робоче місце лікаря консультанта 6
VoIP-шлюз для підключення ІР-мережі до аналогової телефонної лінії 8
Модуль газового пожежогасіння з газом 2
Модуль газового пожежогасіння з газом 2
Телекомунікаційна напольна шафа 6
Автоутримувач для планшета 210
Відеостіна резервної диспетчерської 1
Полка перфорована 10
Мобільна установка димовидалення 2
Прилад приймально-контрольний та управління 2
Організатор горизонтальний 13
Блок дистанційного управління 2
Доводчик дверей 2
Оповіщувач світлозвуковий 4
Сповіщувач пожежний димовий 6
Бокс для БДУ 2
Сповіщувач магнітоконтактний 4
Зовнішній пристрій оптичної сигналізації 4
Будівельні роботи та послуги з підключення та налаштування 1 послуга

 

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