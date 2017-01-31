Донецькі медики без торгів дають заму Черновецького 59 мільйонів на патентоване GPS-слідкування за швидкими

31 Січня 2017
КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (м. Краматорськ, Донецька обл.) 25 січня повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Інтел-Офіс» на придбання медичної інформаційної системи обробки викликів і ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі GPS за 59,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Тендер провели у рамках розробленого ДП «Укрмедпроектбуд» проекту переоснащення робочих місць диспетчерської служби за переговорною процедурою. Її застосування обґрунтоване тим, що закупівля пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності.
Програмно-апаратний комплекс включає:
Виключні права на вказані програми належать «Інтел-Офіс». В обґрунтуванні сказано, що фірма «має налагоджені господарські зв’язки з виробниками апаратної частини системи або їх дилерами в Україні щодо оперативного постачання визначеного обладнання та устаткування, а також повної гарантійної та постгарантійної сервісної підтримки використовуваного для виготовлення інформаційної автоматизованої системи обладнання та устаткування».
Система призначена для самого центру в Краматорську та його підрозділів у смт В.Новосілка, м. Волноваха, м. Костянтинівка, м. Маріуполь, м. Слов’янськ, м. Мирноград.
До переговорів також запрошували ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» і ПП «Автоімідж», однак вони відмовились, бо могли поставити лише одну з програм замість повного комплексу.
Засновниками «Інтел-Офіс» зі статутним капіталом 10 тис грн. є Олександр Мазурчак, Ігор Земсков і ТОВ «Ел-Ес-Технолоджі» Ольги Дяченко.
Мазурчак працював мером Кам’янця-Подільського, заступником міністра з питань ЖКГ та заступником екс-голови КМДА Леоніда Черновецького.
Земсков був депутатом Кам’янець-Подільської міськради від ВО «Батьківщина» та довіреною особою кандидата в нардепи Мазурчака на парламентських виборах 2014 року.
Із вересня 2015 року фірма виграла єдині два тендери Нацбанку та Держказначейства щодо програми «M.E.Doc» на 105 тис грн.
У березні-листопаді «Укрмедпроектбуд» очолював Дмитро Шутовський, доки не пішов у відставку за власним бажанням.
Із 1 листопада в. о. керівника держпідприємства тимчасово є Богдан Боруховський, засновник групи компаній «Авант» (ФГ «Авант Органік», ТОВ «Авант А.Г.Р.О.», ТОВ «Авант Інжиніринг», ТОВ «Авант Т.Р.А.Н.С.»). У 2008-2009 роках він керував ТОВ «Компанія з управління будівельними проектами «Герц». Президентом однойменної групи тоді був донецький бізнесмен Олександр Ротов, який у 2006 р. був керівником місцевого штабу БЮТ. Сам Боруховський у 2006 р. висувався у Київраду від блоку «Євген Марчук «Єдність».
|Найменування товару
|Кількість
|Сервер центральної диспетчерської служби
|1
|Сервер центральної диспетчерської служби
|1
|Програмне забезпечення «Система охорони та моніторінгу «DozoR» (у т.ч.: програмне забезпечення «DozoR Android»)
|1
|Програмний комплекс Емсімед-Невідкладна допомога
|1
|Програмне забезпечення Microsoft (у т.ч.: OfficeStd 2016 UKR OLP A Gov – 99 шт; SQLSvrStd 2014 RUS OLP A Gov – 2 шт; SQLCAL 2014 RUS OLP A Gov DvcCAL – 99 шт; ExchgSvrStd 2016 RUS OLP A Gov – 1 шт; ExchgStdCAL 2016 RUS OLP A Gov DvcCAL – 99 шт; SfBSvr 2
|1
|Радіотермінал SPRUT ROUTER DUAL (Wi-Fi) в комплекті з антенами
|210
|Робоче місце МІС (бригади ШМД)
|180
|Програмне забезпечення комплексної системи автоматизації підприємства «IS-pro»
|1
|Прецизійний кондиціонер типа сплит STULZ SAL 60 0 (A02305). Холодильная потужність – 6 кВт, STULZ
|4
|Робоче місце диспетчера центральної диспетчерської
|20
|Пристрій спостереження за рухомими об’єктами ВІ-910 TREK
|210
|Планшет GoClever Quantum 700 Mobile Pro Black
|210
|Джерело безперебійного живлення для основної та резервної диспетчерської
|2
|Робоче місце диспетчера
|21
|Робоче місце фельдшера
|26
|Модуль ідентифікації водія
|210
|Джерело безперебійного живлення
|99
|Тангента
|210
|Робоче місце керівника
|16
|Робоче місце економіста/бухгалтера
|10
|Відеостіна резервної диспетчерської
|4
|Телекомунікаційна напольна шафа
|2
|Робоче місце лікаря консультанта
|6
|VoIP-шлюз для підключення ІР-мережі до аналогової телефонної лінії
|8
|Модуль газового пожежогасіння з газом
|2
|Модуль газового пожежогасіння з газом
|2
|Телекомунікаційна напольна шафа
|6
|Автоутримувач для планшета
|210
|Відеостіна резервної диспетчерської
|1
|Полка перфорована
|10
|Мобільна установка димовидалення
|2
|Прилад приймально-контрольний та управління
|2
|Організатор горизонтальний
|13
|Блок дистанційного управління
|2
|Доводчик дверей
|2
|Оповіщувач світлозвуковий
|4
|Сповіщувач пожежний димовий
|6
|Бокс для БДУ
|2
|Сповіщувач магнітоконтактний
|4
|Зовнішній пристрій оптичної сигналізації
|4
|Будівельні роботи та послуги з підключення та налаштування
|1 послуга
Tеги | Важливо, Комп’ютерізація, Медицина