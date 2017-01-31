Безумна ціна навчання безробітних у Києві

31 Січня 2017
Кошти, які держава виділяє на навчання безробітних через столичний центр зайнятості у рази перевищують ціни на навчання звичайних людей у вузах. Навіть КНУ Шевченка і «Могилянка» коштують дешевше.
Київський міськцентр зайнятості з 19 по 24 січня злив п’ятьом навчальним закладам 13,00 млн грн. на підвищення кваліфікації безробітних. Це пристойна сума, і здавалося б, за такий бюджет у столиці багато хто міг би поборотись.
Але ні. Міськцентр розділив усю пачку замовлень на 65 рівних порцій по 199 999 гривень і 99 копійок за штучку і вже у якості «допорогових» сум роздав роками намоленому пулу навчальних закладів: «Інститут післядипломної освіти «Укрстено», «Київський університет ринкових відносин», «Міжрегіональна академія управління персоналом», університет Драгоманова і Навчально-курсовому комбінату КП «Київпастранс» (про розподіл коштів між ними – тут і тут).
Ціни – це повне безумство.
Наприклад, «київпастрансівці» беруть за навчання одного безробітного на водія категорії «B» 4 308,62 гривні за місяць. При цьому довжина курсу становить 1,6 місяці, що дає нам Це при тому, що звичайним людям з вулиці ці послуги у автошколі «Київпастрансу» коштують 4 тис грн. за курс.
Або візьмемо «Психологію менеджера», за навчання якої університет Драгоманова бере з міськцентру 4 161 грн. за місяць. Бакалаврат цього університету за напрямком «Психологія» коштує 17 500 грн. за рік, або 1 944 грн. за місяць (якщо рахувати без літніх канікул).
Щоб довго не нудити поряд і довкола ми підготували табличку порівняльних цін на навчання за напрямком «Менеджмент» у різних вузах України у порівнянні з державними видатками на навчання безробітних, замовлене без жодних відкритих торгів.
|На замовлення Київського міськцентру зайнятості
|Для усіх бажаючих згідно прайсів вузів по напрямку «Менеджмент»
|Навчальний заклад (точна назва спеціальності)
|Вартість навчання за місяць, грн.
|Навчальний заклад
|Вартість навчання за місяць*, грн.
|НПУ імені М.П. Драгоманова (Психологія менеджера)
|4 161
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка (бакалаврат)
|3 111
|ТОВ «Інститут післядипломної освіти «Укрстено» (Кадровий менеджмент з використанням комп’ютерних технологій)
|3 912
|Київо-Могилянська академія (бакалаврат)
|2 889
|ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (Керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та організацій)
|3 761
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (бакалаврат)
|2 444
|ТОВ «Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (Менеджер з розвитку бізнесу)
|3 724
|Національний авіаційний університет (бакалаврат)
|1 698
|Київський університет туризму, економіки і права (бакалаврат)
|1 578
|Київський інститут бізнесу та технологій (бакалаврат)
|1 211
|Львівський національний університет імені Івана Франка (бакалаврат, Львів)
|1 189
|Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
|1 098
|Харківський національний університет будівництва та архітектури (бакалаврат)
|944
|Українська інженерно-педагогічна академія (бакалаврат, Харків)
|867
*Усі дані вузів взяті з вартості річної оплати у розрахунку на 9 місяців навчання
Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»