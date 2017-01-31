Безумна ціна навчання безробітних у Києві

Кошти, які держава виділяє на навчання безробітних через столичний центр зайнятості у рази перевищують ціни на навчання звичайних людей у вузах. Навіть КНУ Шевченка і «Могилянка» коштують дешевше.

Київський міськцентр зайнятості з 19 по 24 січня злив п’ятьом навчальним закладам 13,00 млн грн. на підвищення кваліфікації безробітних. Це пристойна сума, і здавалося б, за такий бюджет у столиці багато хто міг би поборотись.

Але ні. Міськцентр розділив усю пачку замовлень на 65 рівних порцій по 199 999 гривень і 99 копійок за штучку і вже у якості «допорогових» сум роздав роками намоленому пулу навчальних закладів: «Інститут післядипломної освіти «Укрстено», «Київський університет ринкових відносин», «Міжрегіональна академія управління персоналом», університет Драгоманова і Навчально-курсовому комбінату КП «Київпастранс» (про розподіл коштів між ними – тут і тут).

Ціни – це повне безумство.

Наприклад, «київпастрансівці» беруть за навчання одного безробітного на водія категорії «B» 4 308,62 гривні за місяць. При цьому довжина курсу становить 1,6 місяці, що дає нам Це при тому, що звичайним людям з вулиці ці послуги у автошколі «Київпастрансу» коштують 4 тис грн. за курс.

Або візьмемо «Психологію менеджера», за навчання якої університет Драгоманова бере з міськцентру 4 161 грн. за місяць. Бакалаврат цього університету за напрямком «Психологія» коштує 17 500 грн. за рік, або 1 944 грн. за місяць (якщо рахувати без літніх канікул).

Щоб довго не нудити поряд і довкола ми підготували табличку порівняльних цін на навчання за напрямком «Менеджмент» у різних вузах України у порівнянні з державними видатками на навчання безробітних, замовлене без жодних відкритих торгів.

На замовлення Київського міськцентру зайнятості Для усіх бажаючих згідно прайсів вузів по напрямку «Менеджмент» Навчальний заклад (точна назва спеціальності) Вартість навчання за місяць, грн. Навчальний заклад Вартість навчання за місяць*, грн. НПУ імені М.П. Драгоманова (Психологія менеджера) 4 161 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (бакалаврат) 3 111 ТОВ «Інститут післядипломної освіти «Укрстено» (Кадровий менеджмент з використанням комп’ютерних технологій) 3 912 Київо-Могилянська академія (бакалаврат) 2 889 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (Керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та організацій) 3 761 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (бакалаврат) 2 444 ТОВ «Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» (Менеджер з розвитку бізнесу) 3 724 Національний авіаційний університет (бакалаврат) 1 698 Київський університет туризму, економіки і права (бакалаврат) 1 578 Київський інститут бізнесу та технологій (бакалаврат) 1 211 Львівський національний університет імені Івана Франка (бакалаврат, Львів) 1 189 Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 1 098 Харківський національний університет будівництва та архітектури (бакалаврат) 944 Українська інженерно-педагогічна академія (бакалаврат, Харків) 867

*Усі дані вузів взяті з вартості річної оплати у розрахунку на 9 місяців навчання

Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»

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