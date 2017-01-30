Завтра «Сетам» судитиметься з залізницею через зроблений невідомим новачком сайт по продажу брухту на сотні мільйонів

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Господарський суд Києва призначив на 31 січня розгляд по позову держпідприємства «Сетам» до ПАТ «Українська залізниця» про визнання недійсними результатів відкритого відбору (конкурсу) на створення електронного майданчика для торгівлі залізничним брухтом.

Суд також залучив ТОВ «Таб юа» та Міністерство інфраструктури до справи у якості третіх осіб на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

У судовому реєстрі не оприлюднено подробиць спору. Держпідприємство «Сетам» займається організацією електронних торгів по продажу арештованого майна, активів ліквідованих банків, тощо.

Наразі відомо, що фірма «Таб юа» створила майданчик по торгівлі брухтом https://uz.tab.com.ua/. Там з 25 січня відкрито прийом заявок на аукціони, призначені на початок лютого. Наразі оголошено близько 60 аукціонів на різні види брухту: сталева стружка 4 295 грн./т, сталевий брухт 5 620 грн./т, бронза 107 470 грн./т. Найбільшим лотом наразі є 5 тис тонн від філії «Центр забезпечення виробництва» по 5 995 грн./т на загальну суму 29,98 млн грн.

Розмір винагороди «Таб юа» становить 1% початкової ціни реалізації лота (з ПДВ) та сплачується виключно переможцем аукціону.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вказана площадка створена для реалізації списаних «Укрзалізницею» старих вантажних вагонів на металобрухт.

«Всього заплановано списати близько 14,5 тисяч вагонів в наступному році, при тому, що залізниця анонсувала виробництво 9 тисяч нових. І цю кількість треба поставити під сумнів. Найцікавіше інше: 14,5 тисяч вагонів – це орієнтовно 300 тисяч тонн металобрухту. Як він буде реалізовуватись? Виявляється, є якась загадкова електронна площадка, – кажуть з польським корінням, – яку було зареєстровано декілька місяців тому назад. І саме вона виграла тендер в Укрзалізниці на реалізацію цього металобрухту. Від цього рішення МЕРТ в шоці», – повідомив Омелян в інтерв’ю «Цензору».

Фірма «Таб юа» зареєстрована у травні 2016 року у будинку по вул. Кожум’яцька, 12-ж у Києві. Засновниками є Олександр Житник з Черкас, кияни Олександр Зінчук та Віталій Струтинській. У відкритих джерелах немає даних про таких бізнесменів. Відомо, що мати Зінчука є власницею ТОВ «Арабіко-2000» у Києві (Залізничне шосе, 47). Директор останньої фірми Петро Кашинський Григорович у 2014 році отримав від Броварів адресу для кафетерію із полегшених конструкцій з літнім майданчиком під кафе по вул. Шолом – Алейхема,66. Самі Зінчуки теж є вихідцями з Броварів.

За однією адресою з «Таб юа» на Кожум’яцькій, 12-ж прописано також ТОВ «Інтерпретатор» Валентина Босенка (також відомий як засновник ТОВ «Вібіс-Груп»). Ніякого «польського коріння» у цих фірм «Нашим грошам» знайти не вдалось.

За даними джерела «Наших грошей», фірма «Інтерпретатор» була розробником програмного забезпечення для електронного майданчика «Таб юа».

У системі «Прозорро» та «Віснику державних закупівель» не було жодних даних щодо проведення відкритих торгів, переможцем яких були фірми «Таб юа» чи «Інтерпретатор».

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