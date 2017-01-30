Суддя Вищого спецсуду приховав елітний будинок та каплицю за схемою довгобуда

С уддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ та Микола Лагнюк задекларував як недобудований великий маєток під Києвом, в якому він живе вже сім років. При цьому судді надали ще й службову квартиру в столиці.

Про це повідомляє проект Prosud.

В декларації за 2015 рік Багнюк задекларував велику кількість недобудованих об’єктів – житловий будинок на 324 кв м, лазню площею 130 кв м, альтану (бесідку), барбекю, сарай для птиці і навіть власну каплицю. Все це суддя будує в селі Вороньків Бориспільського району Київської області.

Те, що суддя вже не перший рік проживає у цьому будинку, підтвердили його сусіди та жителі села.

Окрім цього, давнє завершення будівництва також продемонстрували знімки з Google Earth. На них чітко видно, що всі об’єкти, включаючи каплицю і альтанку, перебувають у незмінному вигляді вже 7 років – з 2010 року. Відсутні на фото і сліди будь-якого будівництва.

Лагнюк працює суддею вже понад 26 років, останні роки декларував, що заплата є його єдиним джерелом доходів. Дочка і син судді також працюють у Вищому спеціалізованому суді. Дочка Багнюка проживає з його колишньою дружиною і задекларувала відсутність доходів у матері.

Лагнюк також має службову квартиру в Києві площею 61 кв м.

В декларації суддя не вказав володіння транспортним засобом, хоча в його заміському будинку є підземний гараж. Також сусіди підтвердили, що Лагнюк водить автомобіль.

Нині Микола Багнюк балотується на посаду судді Верховного суду.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Декларації, Нерухомість, Суди