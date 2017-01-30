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Скандальний одеський прокурор Гольбарт поновився на посаді

30 Січня 2017

Олександр Гольбарт

Суд поновив Олександра Гольбарта на посаді начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури або рівнозначній посаді. Про це свідчить постанова Одеського окружного адмінсуду від 11 січня.

Суд зобов’язав прокуратуру Одеської області виплатити йому 86 тис грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу, починаючи з 05.08.2016, коли був виданий наказ про його звільнення.

Підставою для звільнення Гольбарта послугував висновок службової перевірки. Суд вважає, що перевірка була здійснена без вирішення питання про його винуватість чи невинуватість, без аналізу питання юридичної кваліфікації порушення позивача і без оцінки його свідчень з цього приводу.

При цьому суд назвав безпідставними посилання представника прокуратури як на одну з підстав для відмови у задоволенні позову те, що Гольбарт не спростував поширену у ЗМІ інформацію про нього. Суд вказав, що поширені в інтернеті дані – це оціночні судження, і Гольбарт не повинен був їх спростовувати.

Таким чином, суд дійшов висновку, що обставини, які зазначені у висновку службового розслідування, не дають достеменних підстав вважати, що Гольбарт порушив присягу працівника прокуратури, а відповідно наказ про його звільнення підлягає скасуванню.

Нагадаємо, 26 квітня 2016 року військова прокуратура затримала Віктора Гольбарта – брата Олександра Гольбарта – під час отримання $5 тис. Він був посередником при вимаганні хабара.

Так, у лютому він пообіцяв за допомогою брата закрити кримінальне провадження проти в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Юлії Хмарської за винагороду у $45 тис.

22 квітня прокурор В.Г. Кузьмичов, безпосереднім керівником якого був Олександр Гольбарт, закрив кримінальне провадження проти Хмарської.

При цьому Хмарська написала розписку про нібито одержання у слідчого С.Є. Горбика $39 тис і 6 тис грн, вилучених під час обшуку її житла восени минулого року. Ці гроші мали залишитися прокурорам і посереднику. Ще $5 тис вона передала Віктору Гольбарту готівкою, після отримання якої він був затриманий.

Єдиним підозрюваним по справі є Віктор Гольбарт. Розгляд його справи по суті у Приморському райсуді м. Одеса призначено на 30.01.2017. На початку грудня суд змінив розмір застави для Віктора Гольбарта з 1,99 млн грн до 27 тис грн, а також скасував арешт його майна: грошових коштів у сумі $35350 та 480 тис. грн, автомобіля Infinity FX і талонів на пальне.

Олександр Гольбарт проходить по справі як свідок.

Відомо, що прокурор Гольбарт неодноразово отримував догани за неналежне виконання посадових обов’язків. Зокрема, внаслідок халатності його і його підлеглих втік головний підозрюваний у справі про вбивство прокурора Малинівського району Сергія Мельничука. Також при Гольбарті з сейфу одного з відділів прокуратури зникли докази, в т.ч. 200 тис грн.

Щонайменеш дві догани Гольбарту вдалося скасувати через суд восени 2016 року. Прокуратура оскаржує ці рішення судів.

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