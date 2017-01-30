«Київпастранс» вчить безробітних на водіїв коштом бюджету дорожче від усіх автошкол Києва

Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 23-24 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 8,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод становить 199 999,99 грн. Це лише на одну копійку менше від порогу в 200 тис грн., після якого замовник мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило центру проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками без аукціонів.

При цьому сам предмет закупівлі замовник виклав як «Конкурсний відбір навчальних закладів».

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» («МАУП») Ростислава і Георгія Щокiних заплатять 6,40 млн грн.

Найдорожчою виявилась підготовка однієї особи за напрямком «Фахівець з управління проектами і програмами» – 3 867 грн. за місяць.

Це на чверть дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянської академії за напрямком «Менеджмент», яка становить 26 тис грн. за академічний рік, або 2 889 грн. за місяць.

Натомість у Економіко-правовому технікумі при самій «МАУП» навчання за напрямком «Менеджмент» коштує 4 800-8 640 грн. за рік, або 533-960 грн. за місяць (залежно від курсу).

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова отримав замовлень на 1,80 млн грн.

Найвищою є ціна навчання за напрямком «Психологія менеджера» – 4 161 грн. за місяць.

Це вдвічі дорожче від вартості навчання у бакалавраті цього університету за напрямком «Психологія», яка становить 17 500 грн. за рік, або 1 944 грн. за місяць (якщо рахувати без літніх канікул).

Навчально-курсовому комбінату КП «Київпастранс» відписали ще 400 тис грн.

У його виконанні підготовка водія категорії D коштує 6 385 грн. за місяць, або 13 408 грн. за весь курс, а категорії В – 4 309 грн. за місяць, або 6 894 грн. за весь курс.

За даними сайту «Avtoosvita.com.ua», у січні в автошколах Києва курс навчання на категорію В із 40 академічними годинами водіння коштує 3 500-6 000 грн. з урахуванням вартості палива. Причому сам комбінат «Київпастрансу» бере за такий курс 4 тис грн., тобто на 42% менше від бюджетної ціни для центру зайнятості.

Київський міськцентр зайнятості з 2011 року очолює Віктор Сухомлин, який працює в системі Держслужби зайнятості з 2008 року.

Нагадаємо, нещодавно центр замовив двом приватним фірмам аналогічних послуг на 4,40 млн грн.

Навчальний заклад Напрямок навчання Мінімальна прогнозована чисельність безробітних на навчання Термін навчання, міс. Вартість навчання 1 безробітного за місяць Вартість підряду за кошторисом НКК КП «Київпастранс» Водій транспортних засобів категорії D 7 2,1 6 384,87 93 857,58 Водій транспортних засобів категорії B 7 1,6 4 308,62 48 256,52 ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Фахівець з управління проектами і програмами 7 2 3 867,48 54 144,68 Проектний підхід в HR-менеджменті 7 2 3 851,76 53 924,68 Адміністратор комп’ютерних систем 7 1,5 3 826,39 40 177,05 Web-маркетинг та створення інтернет-ресурсів 7 1,5 3 826,38 40 176,98 Аналітика та інтеграція SEO технологій (пошукова оптимізація сайтів) 7 1,5 3 792,48 39 821,09 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм (Java SE) 7 2 3 773,19 52 824,68 Керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та організацій 7 2 3 761,04 52 654,62 Microsoft Project Standert 2016/2013. Основи управління проектами 7 1,5 3 758,58 39 465,06 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм під OS Android (Java) 7 2,5 3 711,20 64 946,08 Офіс-менеджмент адміністративно-господарського відділу 7 2 3 704,17 51 858,44 Антикризове управління підприємством (арбітражний керуючий) 7 2,5 3 698,60 64 725,56 Управління проектами в інформаційних технологіях 7 2 3 672,75 51 418,44 Фахівець з підбору персоналу (рекрутер) 7 1,5 3 647,81 38 302,00 Журналістика (теле, інтернет, преса) 7 2 3 559,37 49 831,12 Начальник збуту (маркетингу) 7 2 3 559,36 49 830,99 Комп’ютерна графіка (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator) 7 2 3 525,79 49 501,12 Web-програміст (розробка фронтенту) 7 3 3 519,11 73 901,25 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 7 2 3 492,58 48 896,12 Маркетолог 7 1,5 3 481,60 36 556,77 1С:Підприємство 8.3. Зарплата і управління персоналом 7 1,5 3 481,60 36 556,77 Фінансовий консультант 7 2,5 3 452,30 60 590,24 Економіст з планування 7 2,5 3 437,16 60 150,24 Директор з маркетингу 7 2,5 3 437,16 60 150,24 1С:Бухгалтерія 8.3. Автоматизований бухгалтерський облік 7 1,5 3 423,97 35 951,64 Комерційний директор 7 2,5 3 405,73 59 600,24 Керівник департаменту кадрів 7 2,5 3 393,16 59 380,24 Іміджмейкерство 7 1,5 3 366,36 35 346,77 Фахівець з навчання персоналу (бізнес-тренер) 7 1,5 3 366,36 35 346,77 Господарсько-правовий супровід підприємництва (укладання угод та контрактів) 7 2 3 243,03 45 402,38 Event-менеджмент (професійна організація заходів) 7 2 3 239,05 45 346,70 ПК від початківця до досвідченого користувача: PC, MS Office 7 1,5 3 213,49 33 741,68 Бухгалтер-експерт 7 2 2 697,11 51 759,55 НПУ імені М.П. Драгоманова Психологія менеджера 7 1,9 4 161,04 55 341,90 Менеджмент готельного господарства та приватного туристичного бізнесу з курсом англійської мови 7 3 3 875,15 81 378,23 Організація та управління сільським зеленим туризмом з курсом ділової іноземної мови (англійська, основи польської) 7 3 3 875,15 81 378,23 Німецька мова та література 7 3 3 875,15 81 378,23 Кадровий менеджмент 7 1,8 3 825,31 48 198,89 Діловодство з курсом іноземної мови 7 2,4 3 817,61 64 135,93 Юридична психологія 7 1,9 3 793,02 50 447,17 Психологія соціального працівника 7 1,9 3 462,17 46 046,91 Вступ у мале підприємництво 7 0,4 2 520,13 17 640,93

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