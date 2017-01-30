«Київпастранс» вчить безробітних на водіїв коштом бюджету дорожче від усіх автошкол Києва

30 Січня 2017
Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 23-24 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 8,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Вартість кожної з укладених угод становить 199 999,99 грн. Це лише на одну копійку менше від порогу в 200 тис грн., після якого замовник мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило центру проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками без аукціонів.
При цьому сам предмет закупівлі замовник виклав як «Конкурсний відбір навчальних закладів».
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» («МАУП») Ростислава і Георгія Щокiних заплатять 6,40 млн грн.
Найдорожчою виявилась підготовка однієї особи за напрямком «Фахівець з управління проектами і програмами» – 3 867 грн. за місяць.
Це на чверть дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянської академії за напрямком «Менеджмент», яка становить 26 тис грн. за академічний рік, або 2 889 грн. за місяць.
Натомість у Економіко-правовому технікумі при самій «МАУП» навчання за напрямком «Менеджмент» коштує 4 800-8 640 грн. за рік, або 533-960 грн. за місяць (залежно від курсу).
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова отримав замовлень на 1,80 млн грн.
Найвищою є ціна навчання за напрямком «Психологія менеджера» – 4 161 грн. за місяць.
Це вдвічі дорожче від вартості навчання у бакалавраті цього університету за напрямком «Психологія», яка становить 17 500 грн. за рік, або 1 944 грн. за місяць (якщо рахувати без літніх канікул).
Навчально-курсовому комбінату КП «Київпастранс» відписали ще 400 тис грн.
У його виконанні підготовка водія категорії D коштує 6 385 грн. за місяць, або 13 408 грн. за весь курс, а категорії В – 4 309 грн. за місяць, або 6 894 грн. за весь курс.
За даними сайту «Avtoosvita.com.ua», у січні в автошколах Києва курс навчання на категорію В із 40 академічними годинами водіння коштує 3 500-6 000 грн. з урахуванням вартості палива. Причому сам комбінат «Київпастрансу» бере за такий курс 4 тис грн., тобто на 42% менше від бюджетної ціни для центру зайнятості.
Київський міськцентр зайнятості з 2011 року очолює Віктор Сухомлин, який працює в системі Держслужби зайнятості з 2008 року.
Нагадаємо, нещодавно центр замовив двом приватним фірмам аналогічних послуг на 4,40 млн грн.
|Навчальний заклад
|Напрямок навчання
|Мінімальна прогнозована чисельність безробітних на навчання
|Термін навчання, міс.
|Вартість навчання 1 безробітного за місяць
|Вартість підряду за кошторисом
|НКК КП «Київпастранс»
|Водій транспортних засобів категорії D
|7
|2,1
|6 384,87
|93 857,58
|Водій транспортних засобів категорії B
|7
|1,6
|4 308,62
|48 256,52
|ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
|Фахівець з управління проектами і програмами
|7
|2
|3 867,48
|54 144,68
|Проектний підхід в HR-менеджменті
|7
|2
|3 851,76
|53 924,68
|Адміністратор комп’ютерних систем
|7
|1,5
|3 826,39
|40 177,05
|Web-маркетинг та створення інтернет-ресурсів
|7
|1,5
|3 826,38
|40 176,98
|Аналітика та інтеграція SEO технологій (пошукова оптимізація сайтів)
|7
|1,5
|3 792,48
|39 821,09
|Фахівець з розроблення комп’ютерних програм (Java SE)
|7
|2
|3 773,19
|52 824,68
|Керівник (менеджер) з бізнес-адміністрування підприємств та організацій
|7
|2
|3 761,04
|52 654,62
|Microsoft Project Standert 2016/2013. Основи управління проектами
|7
|1,5
|3 758,58
|39 465,06
|Фахівець з розроблення комп’ютерних програм під OS Android (Java)
|7
|2,5
|3 711,20
|64 946,08
|Офіс-менеджмент адміністративно-господарського відділу
|7
|2
|3 704,17
|51 858,44
|Антикризове управління підприємством (арбітражний керуючий)
|7
|2,5
|3 698,60
|64 725,56
|Управління проектами в інформаційних технологіях
|7
|2
|3 672,75
|51 418,44
|Фахівець з підбору персоналу (рекрутер)
|7
|1,5
|3 647,81
|38 302,00
|Журналістика (теле, інтернет, преса)
|7
|2
|3 559,37
|49 831,12
|Начальник збуту (маркетингу)
|7
|2
|3 559,36
|49 830,99
|Комп’ютерна графіка (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator)
|7
|2
|3 525,79
|49 501,12
|Web-програміст (розробка фронтенту)
|7
|3
|3 519,11
|73 901,25
|Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
|7
|2
|3 492,58
|48 896,12
|Маркетолог
|7
|1,5
|3 481,60
|36 556,77
|1С:Підприємство 8.3. Зарплата і управління персоналом
|7
|1,5
|3 481,60
|36 556,77
|Фінансовий консультант
|7
|2,5
|3 452,30
|60 590,24
|Економіст з планування
|7
|2,5
|3 437,16
|60 150,24
|Директор з маркетингу
|7
|2,5
|3 437,16
|60 150,24
|1С:Бухгалтерія 8.3. Автоматизований бухгалтерський облік
|7
|1,5
|3 423,97
|35 951,64
|Комерційний директор
|7
|2,5
|3 405,73
|59 600,24
|Керівник департаменту кадрів
|7
|2,5
|3 393,16
|59 380,24
|Іміджмейкерство
|7
|1,5
|3 366,36
|35 346,77
|Фахівець з навчання персоналу (бізнес-тренер)
|7
|1,5
|3 366,36
|35 346,77
|Господарсько-правовий супровід підприємництва (укладання угод та контрактів)
|7
|2
|3 243,03
|45 402,38
|Event-менеджмент (професійна організація заходів)
|7
|2
|3 239,05
|45 346,70
|ПК від початківця до досвідченого користувача: PC, MS Office
|7
|1,5
|3 213,49
|33 741,68
|Бухгалтер-експерт
|7
|2
|2 697,11
|51 759,55
|НПУ імені М.П. Драгоманова
|Психологія менеджера
|7
|1,9
|4 161,04
|55 341,90
|Менеджмент готельного господарства та приватного туристичного бізнесу з курсом англійської мови
|7
|3
|3 875,15
|81 378,23
|Організація та управління сільським зеленим туризмом з курсом ділової іноземної мови (англійська, основи польської)
|7
|3
|3 875,15
|81 378,23
|Німецька мова та література
|7
|3
|3 875,15
|81 378,23
|Кадровий менеджмент
|7
|1,8
|3 825,31
|48 198,89
|Діловодство з курсом іноземної мови
|7
|2,4
|3 817,61
|64 135,93
|Юридична психологія
|7
|1,9
|3 793,02
|50 447,17
|Психологія соціального працівника
|7
|1,9
|3 462,17
|46 046,91
|Вступ у мале підприємництво
|7
|0,4
|2 520,13
|17 640,93