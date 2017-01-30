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Комунальників Жашківа підозрюють у розтраті 3 мільйонів на заміні водопроводів

30 Січня 2017

Правоохоронці підозрюють посадових осіб КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (Черкаська область) у  розтраті 2,93 млн грн. бюджетних коштів на користь ТОВ «Метрополіс Груп» під час заміни частини водопровідної системи у м. Жашків. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17 січня.

За даними слідства, на початку грудня 2016 року комунальне підприємство замовило ТОВ «Метрополіс Груп» технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вул. Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, та у пров. Ляшенка, Матросова, Польова, Щорса, Лисенка на загальну суму 4,81 млн грн.

В подальшому через недофінансування з держбюджету «Жашківське ВУЖКГ» уклало з фірмою додаткову угоду, згідно з якою об’єми та якість ремонтно-будівельних робіт лишались такими ж, а сума договору зменшилась і склала 2,93 млн грн.

12-13 грудня комунальне підприємство перерахувало «Метрополіс Груп» усю суму, але, як встановили слідчі, ремонтно-будівельні роботи не завершені, і поки вони перебувають на початковому етапі.

Слідчім СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000004 від 06.01.2017, суд надав доступ до угоди щодо заміни водопроводів та супровідних документів.

Засновниками ТОВ «Метрополіс Груп» є Лідія Третьякова та Олег Руденко, який також очолює підприємство. За даними системи «Прозорро», фірма почала вигравати тендери з середини 2016 року. З того часу отримала підрядів на 6,99 млн грн.

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