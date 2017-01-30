Фірми з тисячними статутниками поділили 84 мільйони на харчування школярів Дніпра

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради 23 січня за результатами тендеру уклав дві угоди про послуги їдалень у 2017 році на загальну суму 84,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» отримало замовлень на 42,39 млн грн., а ТОВ «Контракт Продрезерв 5» – на 41,88 млн грн.

Сніданки для учнів загальної категорії коштують відповідно 12,11 грн. і 11,99 грн., для пільговиків – 14,52 грн. і 14,38 грн.

Вартість обідів у групі подовженого дня від першої фірми становить 12,08 грн. для учнів І категорії та 6,04 грн. для учнів ІІ категорії. У другого підрядника вона дещо нижча: 11,99 грн. та 5,99 грн.

Переможці змагалися лише між собою. У торгах хотіли взяти участь ТОВ «Лідер-Вест» і ТОВ «Ліра», але їх не допустили до аукціону. «Лідер-Вест» надав чотиримісячний аналогічний договір замість річного, а «Ліра» мала лише п’ять працівників, яких не достатньо для обслуговування 72 навчальних закладів за лотом.

Дніпровська «Регіональна кейтерингова компанія» належить Алісі Осипенко, керує нею Ірина Рудік. Колись засновником була Олена Олешко, а директором – Ніна Камишан.

Усього з 2013 року фірма виграла тендерів на 180,61 млн грн.

«Контракт Продрезерв 5» із м. Новомосковськ Дніпропетровської області записано на Діану Петровську та Діану Шаркун, а керує ним Олександр Дмитренко. Свого часу засновником значився Валерій Шмигель, а ще раніше – Сергій Петровський.

Фірма прописана в одному будинку з ТОВ «Шері Плюс» Олександра Шаркуна, екс-депутата Новомосковської міськради від ВО «Батьківщина». У 2015 році він ішов у Дніпропетровську облраду від Радикальної партії Олега Ляшка.

Із 2009 року «Контракт Продрезерв 5» отримав держпідрядів на 96,34 млн грн.

«Регіональну кейтерингову компанію» і «Контракт Продрезерв 5» зі статутним капіталом 1 тис грн. пов’язують із фірмами з умовної «дніпропетровської» групи годувальників армії.

Рік тому «Регіональна кейтерингова компанія» фігурувала разом із ТОВ «Арт-Синтез », ПП «Міка Груп» і ТОВ «Авіка» у провадженні поліції щодо можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями департаменту соцзахисту Дніпропетровської ОДА при закупівлі харчів. У квітні суд дав слідству доступ до документів «Регіональної кейтерингової компанії» та «Авіки». Відтоді нових ухвал по справі в судовому реєстрі не з’являлось.

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