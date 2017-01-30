Через місяць після заяви Авакова про знижку на поліцейські Mitsubishi документів не оприлюднено – мільярд заплатили по старій ціні

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України та ТОВ «Ніко Діамант» через місяць після заяви міністра МВС Арсена Авакова про зниження цін на Mitsubishi Outlander PHEV не оприлюднили відповідну додаткову угоди.

Про це свідчать дані системи «Прозоро».

14 грудня поліція уклала з фірмою угоду про постачання 635 гібридних японських джипів. Того ж дня сторони уклали додаткову угоду, знизивши загальну вартість контракту на 1,00 млн грн – до 958,44 млн грн. В цьому документі було вказано, що вартість одного автомобіля складе 1,51 млн грн., або $57,80 тис за курсом НБУ на день укладання угоди).

Після цього екс-замдиректора «Укргазвидобування Олексій Тамразов продемонстрував документ про замовлення в Німеччині Mitsubishi Outlander PHEV для приватних цілей. Вартість його авто з доставкою в Україну і сплатою всіх мит та податків становить $43 тис – на $15 тис дешевше від таких самих автомобілів для поліції. Таким чином загальна переплата по угоді могла скласти біля 258 млн грн.

30 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook повідомив про отримання листа від офіційного представника корпорації «Mitsubishi Motors» в Україні щодо узгодження знижки до 14%.

За словами Авакова, з урахуванням знижки поліція отримала можливість за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу кошти придбати більше на 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV, ніж планувалось. Тож, тепер в МВС планували закупити 736 автівок по $48 тис. Розрахунки показали, що нова прогнозована ціна все одно вище ринкової приблизно на $5 тис, однак завищення ціни вже значно менше від запланованих від початку $15 тис.

Але через місяць після заяви Авакова ця інформація офіційно не підтверджена. Станом на 30 січня в «Прозорро» нової додаткової угоди немає.

При цьому Нацполіція ще 28 грудня сплатила авансом «Ніко діаманту» всю суму угоди 958,44 млн грн. на рахунок у «Креді агріколь банку».

Нагадаємо, співвласником «Ніко Діамант» через ТОВ КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин, який раніше був бізнес-партнером міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Закупівля автомобілів для поліції була зроблена по переговорній процедурі, технічна документація виписана під конкретного дилера.

Весною цього року за корупцію та відмивання грошей президент компанії «MMC Automotores» (дистриб’ютор Mitsubishi в Бразилії) Роберт де Маседо було засуджений до 4 років в’язниці.

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