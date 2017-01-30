Близька до начальника військової академії фірма чотири роки монопольно обігріває вуз

За чотири роки фірма, пов’язана з керівником Національної академії сухопутних військ генералом Павлом Ткачуком, отримала на обігрів військових містечок та Навчального центру академії 49,4 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні Наталії Онисько у «Наших грошах. Львів».

Приватне підприємство «Енергія Захід» сьогодні обігріває щонайменше сім військових містечок, життєдіяльність яких обслуговує Яворівська КЕЧ. Згідно з даними «Вісника державних закупівель» та «Прозоро», з кінця 2012 року до початку 2017 підприємство отримало підряди на обігрів військових на 49,4 млн грн. Загалом за цей період Яворівська КЕЧ витратила на опалення 98,9 млн грн.

Рік тому власниками «Енергії Захід» стали Роман Білинський та Руслан Сапіга, зять керівника академії Павла Ткачука. Останній у 2015 році звільнився з Академії за станом здоров’я, де з 2009 року працював на посаді заступника начальника кафедри тилового забезпечення факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ. Окрім власності в «Енергії Захід» Руслан Сапіга немає жодного іншого бізнесу.

До того часу засновниками підприємства були Тамара та Анатолій Котики. Анатолій Котик також досі є директором підприємства. Фірма була зареєстрована на домашню адресу Тамари Котик, в квартирі, яку вона отримала від Львівської КЕВ. Сама ж вона також працює в Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

На даний час «Енергія Захід» змінила юрадресу і зареєстроване в квартирі Андрія Ткачука – сина Павла Ткачука. Раніше саме генерал Ткачук отримав цю нерухомість покращення житлових умов, коли став керівником Академії. Пізніше вона належала його донці Олені Сапізі, яка у 2008 році подарувала її братові.

Яворівська КЕЧ, за даними «ВДЗ» є єдиним бюджетним замовником послуг «Енергія Захід», з іншими бюджетними організаціями фірма не працює.

У переважній більшості випадків закупівлі теплопостачання у «Енергія Захід» відбуваються за неконкурентною переговорною процедурою. Обґрунтовують це тим, що підприємство встановило модульні котельні на території військових частин чи військових містечок, відтак, отримання теплової енергії на цих об’єктах неможливе від інших постачальників.

Нині завдяки встановленим модульним котельням підприємство включено у список природних монополій АМКУ. Воно обслуговує 8 військових містечок довкола Яворівського полігону. На території цих містечок розташовано військові частини та Міжнародний центр миротворчості та безпеки, які безпосередньо підпорядковуються Академії. Яворівський полігон також входить до складу Центру.

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