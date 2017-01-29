У грудні Держрибагентство придбало позашляховиків на 7 мільйонів

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Державне агентство рибного господарства України 19 і 26 грудня за результатами тендерів уклало дві угоди про закупівлю повнопривідних автомобілів на загальну суму 7,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Кий Авто Холдинг» за 5,34 млн грн. замовили 11 автомобілів Renault Duster Expression 4×4 (МОРЕ X MD) по 485 тис грн.

Вони будуть оснащені кондиціонером, системою курсової стійкості, даховими леєрами, фронтальними подушками безпеки для водія та переднього пасажира, фаркопом, запаскою, буксирним тросом, аптечкою, вогнегасником та аварійним знаком.

Без додаткового обладнання такі автівки продаються у роздріб по 501 тис грн.

ТОВ «ВіДі Юнікомерс» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського за 1,82 млн грн. поставить два пікапи Ford Ranger XLT Double Cab по 910 тис грн.

Вони будуть обладнані круїз-контролем, кондиціонером, бортовим комп’ютером, фаркопом, запаскою, підігрівом дзеркал, лобового і заднього скла, фронтальними, боковими, колінними подушками і шторками безпеки для водія та переднього пасажира.

Роздрібна ринкова ціна такого автомобіля становить 844 тис грн.

Конкурентами були відповідно ТОВ «Автомобільний центр Голосіївський» Таріела Васадзе і ТОВ «Бристоль-Авто» Галини Кухтіної та Олександра Філоненка.

Нагадаємо, торік у вересні парламент виділив Держрибагентству на розвиток 15,75 млн грн. Відповідний законопроект подали нардепи від «БПП» Олексій Мушак, Олексій Савченко, Костянтин Іщейкін та Олександр Черненко, а також Василь Амельченко від Радикальної партії Олега Ляшка.

Крім автомобілів, агентство у листопаді-грудні придбало човни та двигуни для них на 5,62 млн грн., а також ехолоти з GPS, тепловізор і рації. У жовтні Держрибагентство також провело XXVIII сесію Українсько-Російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі за 150 тис грн.

Із квітня 2015 року Держрибагентство очолює Ярема Ковалів, який раніше працював у девелоперській компанії «Arricano Real Estate plc» естонського бізнесмена Хіллара Тедера. Фірма судилася за київський ТРЦ «Sky Mall» із фірмою «Stockman Interhold» Андрія Адамовського та нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Торік лондонський арбітраж зобов’язав «Stockman» передати «Arricano» акції ТРЦ.

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