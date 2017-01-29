Сім’я екс-комунальника виграла 100 мільйонів на дороги Кам’янського

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради 20 січня за результатами тендерів уклав низку угод про поточний ремонт і утримання доріг на загальну суму 132,66 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Нижчевказані переможці змагалися лише між собою. Заявки ТОВ «Нардор» і ТОВ «МН-Строй» щодо ремонту відхилили через відсутність низки документів.

ПП «Сегмент» за 98,01 млн грн. ремонтуватиме і прибиратиме дороги Заводського та Південного районів, а також утримуватиме прибудинкові та внутрішньоквартальні території.

Ця фірма останніми роками є традиційним переможцем торгів на ремонт доріг у Кам’янському. Вона належить Людмилі Єрмоленко – матері екс-директора місцевого КП «Дорожник» Вадима Віталійовича Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 році він був заступником директора «Сегменту».

Вадим Єрмоленко також був депутатом Дніпродзержинської міськради.

Усього з 2008 року фірма виграла торгів на 458,89 млн грн. Усі – в міськради Кам’янського та Дніпропетровської ОДА.

Ще 24,75 млн грн. отримає ТОВ «Ком+Транс» Олександра Пряліна на ремонт доріг Дніпровського району і територій навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.

Дніпровська фірма раніше була прописана по вул. Винокурова, 26 – разом із ПрАТ «Мережа-сервіс». Тоді в них також співпадав номер телефону – (0562) 355153.

«Мережа-сервіс» належить Альберту Мерцалову. Однак першим директором та одним з засновників був Володимир Лисий – колишній віце-мер Дніпра, який очолював департамент комунального господарства і капітального будівництва. У 2014 році його затримували за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на тендерах.

Із 2008 року «Ком+Транс» отримав підрядів на 77,30 млн грн., переважно у Дніпропетровської ОДА.

Крім того, ТОВ «Екосфера Дніпро» Аркадія Масарського дадуть 9,90 млн грн. на утримання доріг Дніпровського району.

У 2015 році після того, як фірма виграла тендер КП «Житлове господарство Кіровського району» на прибирання території, на неї завели карну справу «за привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб». Із листопада того ж року в судовому реєстрі не з’являлося нових ухвал за цією справою.

Масарський також володіє ТОВ «Енергія ТМ», якому міськрада Дніпра збиралася дати дозвіл на приватизацію комунального приміщення площею 544 кв. м у центрі міста.

Раніше співзасновником «Енергії ТМ» був Валерій Черніков. Він разом з юристом групи «Приват» Ольгою Гугніною був серед засновників ТОВ «Придніпровський випробувально-сертифікаційний центр» і ТОВ «Дніпроуніверсал», співвласницею якого також була сестра Геннадія Корбана Вікторія.

Мером Дніпра є Борис Філатов, бізнес-партнер Корбана.

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