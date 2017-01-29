«Приватівці» розіграли 27 мільйонів на паливо для обленерго Григоришина

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ПАТ «Чернігівобленерго» 23 січня за результатами тендеру уклало низку угод із ТОВ «Пром Гарант Плюс» про постачання палива за картками на загальну суму 27,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили дизельне паливо по 20,50 грн./л, бензин А-92 по 21,90 грн./л, бензин А-95 по 22,50 грн./л, а також пропан-бутан по 12,50 грн./л.

Ціни дизелю та бензин А-95 на 5-6% нижчі від ринкових роздрібних цін, які, за даними «OilNews», зараз становлять відповідно 21,66 грн./л та 24,04 грн./л.

Натомість газ замовили на 4% дорожче від середньої ринкової ціни в 11,97 грн./л.

ТОВ «Техойл Рітейл» відхилили через не підтверджену можливість поставляти товар через мережу АЗС за паливним картками. На цій же підставі була відхилена заявка ТОВ «Астра» за одним із лотів.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Фiнанс Профiт Груп» чернігівського адвоката Тараса Соколенка, яке не вигравало тендерів. Від червня 2016 року цією фірмою зі статутним капіталом 100 грн. керує Євгеній Едуардович Сидоренко. Особа із такими ПІБ є директором сумського ТОВ «Суминафтосервіс», записаного на кіпрські фірми «Басміно Менеджмент Лтд», «Боскор Інвестментс Лтд», «Лонар Ентерпрайзес Лімітед», «Мошона Інвестментс Лімітед» і «Сьорсі Венчерз Лімітед». За даними ДПС, вони пов’язані з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Дніпровський «Пром Гарант Плюс» був створений у квітні 2015 року. Директором із серпня 2015 року є Віталій Рувінський. Засновниками записані п’ять офшорів, кожен з яких вніс у статутний капітал по 20 грн:

  • «Бі-Сі Карго Сервісес Лімітед» (Вірґінські острови)
  • «Денніеллі Лімітед» (Вірґінські острови)
  • «Прістеллі Холдінгз Інк.» (Віргінські острови)
  • «Кендлвуд Файненсіал Корп.» (Беліз)
  • «Дівелопмент Інвесторс Лімітед» (Беліз)

Усі вони входять до переліку фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 року з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку.

Переможець почав вигравати тендери у вересні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 326,94 млн грн.

Нагадаємо, основними акціонерами «Чернігівобленерго» до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. У липні «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. І «Полтаваобленерго» буде одноосібно контролюватися групою «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» будуть підконтрольні «Енергетичному стандарту» Григоришина.

Торік у жовтні технічним директором «Чернігівобленерго» став Юрій Касіч – екс-директор ДП «НЕК «Укренерго», виходець із підконтрольного Григоришину «Вінницяобленерго».

Найменування товару Кількість, л Ціна, грн./л із ПДВ
Дизельне паливо 374 850 20,50
Бензин А-92 862 370 21,90
Бензин А-95 27 695 22,50
Пропан-бутан 2 120 12,50

 

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