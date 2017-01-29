Поліція перевіряє, звідки у посередника взялася деревина, яку він продав «Львіввугіллю» за 2 мільйони

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Правоохоронці підозрюють службових осіб ТОВ «Євро-Енерго-Альянс» у зловживанні службовим становищем під час поставок необробленої деревини ДП «Львіввугілля», що могло призвести до привласнення понад 200 тис грн. державних коштів. Про це свідчить ухвала Сокальського районного суду Львівської області від 17 січня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках держпідприємство «Львіввугілля» уклало угоди щодо поставок рудстійки з ТОВ «Євро-Енерго-Альянс», яке є посередником у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

Фірма поставила «Львіввугіллю» 3 356 куб м необробленої деревини на загальну суму 2,40 млн грн. Вартість 1 куб м рудстійки, поставленої держпідприємству, в 2015 році становила 637 грн., і а у 2016 році – 948 грн.

Слідчі з’ясували, що у 2015-2016 рр. «Євро-Енерго-Альянс» купив 4 758  куб м рудстійки за 3,14 млн грн. у 9 фірм: ТОВ «Промбізнес Люкс», ТОВ «Галицький Промисловий Альянс», ТОВ «Промпостач Лайн», ПП «Ресурспромцентр», ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Захід-Люкс», ТОВ «Укрбізнес Партнер», ТОВ «Західна Українська Енергетична Компанія», ПП «Укрпрестиж» та ПАТ «Артор».

Вартість 1 куб м рудстійки було нижчою від ціни, за яку «Євро-Енерго-Альянс» продав її держпідприємству, і в 2015 році становила 585 грн., а в 2016 році – 800 грн.

Втім, як встановило слідство, в податкових накладних за 2015-2016 рр. 9 фірм, у яких «Євро-Енерго-Альянс» купив деревину, відсутнє придбання рудстійки чи будь якої іншої деревини. Таким чином, слідчі дійшли висновку, що купівля рудстійки ТОВ «Євро-Енерго-Альянс» у 9 підприємств має ознаки безтоварності, а взаєморозрахунки були спрямовані на привласнення бюджетних коштів.

За даними правоохоронців, поставку деревини на шахти ДП «Львівугілля» здійснювали приватний підприємець та водій. Слідчі СВ Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області, які розслідують кримінальне провадження № 42016141150000043 від 05.09.2016, просили суд надати дозвіл до даних щодо дзвінків підприємця, які знаходяться у ПрАТ «Київстар». Суд клопотання задовольнив.

Червоноградське ТОВ «Євро-Енерго-Альянс» зі статутним капіталом 1 тис грн. створене у 2014 році. Фірма належить Ользі Пелех. На місцевих виборах 2015 року Пелех висувалася до Сокальської райради Львівської обл. від партії ВО «Батьківщина».

З березня 2015 року «Євро-Енерго-Альянс» виграв тендерів «Львіввугілля» на 7,13 млн грн.

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