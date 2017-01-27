Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 січня уклав угоду з ТОВ «Виробниче об’єднання «Оскар» на постачання труб з нержавіючої сталі на 2,08 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Придбано два типи безшовних труб з однакової сталі 08Х18Н10Т. Труби по першим 18-ти позиціям зі списку (див. таблицю нижче) виготовлені по ГОСТ 9940-81, вони не призначені для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (що впливають на роботу АЕС). Відтак їх клас безпеки – 4 та не класифікується. Решта труб зі списку виготовлені по ТУ14-3-197-2006 і вони призначені для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (СВБ), їх клас безпеки – 2 і 3. Для них передбачені набагато жорсткіші вимоги (див. примітку у кінці тексту), відтак ціни на них більші від труб з першої частини списку, і відкритого ринку на них фактично не існує.

Разом з тим, труби з меншими вимогами інші замовники з системі «Енергоатому» купують значно дешевше.

Наприклад, Рівненська АЕС у лютому 2016 року придбала у ТОВ «Легіон трейд» безшовні труби «Первоурольского новотрубного завода» ГОСТ 9940-81 розміром 57х4 по 174 грн. за кілограм з урахуванням ПДВ. А Запорізька ЗАЕС придбала труби від «Оскару» по 442 грн./кг також з урахуванням ПДВ (нижче скріншоти з обох угод, де ціни вказано ще без ПДВ).

Ще дешевше від російських коштують китайські безшовні труби зі сталі 12Х18Н10Т такого ж ГОСТу. Хмельницька АЕС у вересні 2016 року придбала їх у ТОВ «АТЗТ Єврометал» по 134 грн./кг з ПДВ. Однак там були більші розміри труби – 325х10.

Засновниками ТОВ «ВО «Оскар» є ТОВ «Аверс – А» і ТОВ «Компанія з управління активами «Альтус ассетс актівітіс». Кінцевими бенефіціарами вказано мешканців Дніпра Євгена Крамара і Юрія Чавичалова.

На сайті «Оскару» вказано, що фірма створена на базі цеху колишнього «Нікопольського Южно-Трубного Заводу» та ДП «Науково-дослідницький та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади».

За даними «Forbes.UA», введення «Нікопольського трубного заводу» із державної власності розпочалось у 2006 році, коли підконтрольне дніпропетровському бізнесмену Вадиму Єрмолаєву ТОВ «Оскар» розпочало постачати заводу труби за ціною, завищеною у вісім разів. Відтак держзавод накопичив борги і у 2012 році Київський госпсуд прийняв рішення позбавити «Нікопольський трубний завод» його власності. Рішення прийняла суддя Марія Любченко, яку за кілька місяців до цього Указом президента перевели з Донецька в Київ. Заступником Київського госпсуду тоді вже працювала Вікторія Джарти, донька покійного «регіонала» Василя Джарти. У свою чергу чоловік Вікторії – Валерій Омельченко – працював директором австрійської фірми «Wellmind». Ця фірма напередодні рішення госпсуду отримала частку у фірмі «Оскар» на користь якої і перейшло майно державного заводу.

Найменування, опис Товару Кіль-ть Од. Вим Ціна за одиницю без ПДВ, грн/т Сума з ПДВ, грн. Труба бесшовная 108х6 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 0,200 Тонна 420 000 70 000,00 Труба бесшовная 108х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 0,100 Тонна 420 000 35 000,00 Труба бесшовная 159х6 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 0,200 Тонна 489 000 81 500,00 Труба бесшовная 219х7 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 0,350 Тонна 552 600 161 175,00 Труба бесшовная 14х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 467 880 38 990,00 Труба бесшовная 16х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 465 000 38 750,00 Труба бесшовная 18х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 462 600 38 550,00 Труба бесшовная 20х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 444 360 37 030,00 Труба бесшовная 25х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 443 760 36 980,00 Труба бесшовная 28х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 442 200 36 850,00 Труба бесшовная 32х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,510 Тонна 441 360 187 578,00 Труба бесшовная 32х3,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,150 Тонна 440 280 55 035,00 Труба бесшовная 32х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,050 Тонна 438 360 18 265,00 Труба бесшовная 38х3,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,100 Тонна 438 600 36 550,00 Труба бесшовная 38х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,150 Тонна 438 000 54 750,00 Труба бесшовная 42х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,150 Тонна 437 880 54 735,00 Труба бесшовная 48х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,150 Тонна 437 400 54 675,00 Труба бесшовная 57х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,160 Тонна 441 600 58 880,00 Труба бесшовная 14х2 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 0,003 Тонна 488 640 1 221,60 Труба бесшовная 57х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 1,135 Тонна 444 000 419 950,00 Труба бесшовная 14х2 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006 0,050 Тонна 816 300 34 012,50 Труба бесшовная 16х2,5 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006 0,200 Тонна 817 800 136 300,00 Труба бесшовная 20х2,5 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006 0,100 Тонна 732 000 61 000,00 Труба бесшовная 57х3 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006 0,567 Тонна 692 760 327 329,10

Вимоги до труб по ТУ14-3-197-2006 для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (СВБ):

термічна обробка;

випробування на стійкість до МКК,

випробування на сплющування, розтяг;

УЗК;

гідравлічні випробування з наданням акту (протоколу) за їх результатами, або, у разі заміни гідравлічних випробувань неруйнів-ним контролем, виробник надає акти (про-токоли, направлення-висновки) за резуль-татами неруйнівного контролю, який вико-нано в об’ємі визначеному у п. 5.1.9 ПНАЕ Г-7-008-89 «Правила устройства и безо-пасной эксплуатации оборудования и тру-бопроводов в атомных энергетических ус-тановок»;

маркування кожної труби із зазначенням марки сталі, номеру партії та номеру труби.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Атом, Метал