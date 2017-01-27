Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

27 Січня 2017
ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 січня уклав угоду з ТОВ «Виробниче об’єднання «Оскар» на постачання труб з нержавіючої сталі на 2,08 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Придбано два типи безшовних труб з однакової сталі 08Х18Н10Т. Труби по першим 18-ти позиціям зі списку (див. таблицю нижче) виготовлені по ГОСТ 9940-81, вони не призначені для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (що впливають на роботу АЕС). Відтак їх клас безпеки – 4 та не класифікується. Решта труб зі списку виготовлені по ТУ14-3-197-2006 і вони призначені для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (СВБ), їх клас безпеки – 2 і 3. Для них передбачені набагато жорсткіші вимоги (див. примітку у кінці тексту), відтак ціни на них більші від труб з першої частини списку, і відкритого ринку на них фактично не існує.
Разом з тим, труби з меншими вимогами інші замовники з системі «Енергоатому» купують значно дешевше.
Наприклад, Рівненська АЕС у лютому 2016 року придбала у ТОВ «Легіон трейд» безшовні труби «Первоурольского новотрубного завода» ГОСТ 9940-81 розміром 57х4 по 174 грн. за кілограм з урахуванням ПДВ. А Запорізька ЗАЕС придбала труби від «Оскару» по 442 грн./кг також з урахуванням ПДВ (нижче скріншоти з обох угод, де ціни вказано ще без ПДВ).
Ще дешевше від російських коштують китайські безшовні труби зі сталі 12Х18Н10Т такого ж ГОСТу. Хмельницька АЕС у вересні 2016 року придбала їх у ТОВ «АТЗТ Єврометал» по 134 грн./кг з ПДВ. Однак там були більші розміри труби – 325х10.
Засновниками ТОВ «ВО «Оскар» є ТОВ «Аверс – А» і ТОВ «Компанія з управління активами «Альтус ассетс актівітіс». Кінцевими бенефіціарами вказано мешканців Дніпра Євгена Крамара і Юрія Чавичалова.
На сайті «Оскару» вказано, що фірма створена на базі цеху колишнього «Нікопольського Южно-Трубного Заводу» та ДП «Науково-дослідницький та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади».
За даними «Forbes.UA», введення «Нікопольського трубного заводу» із державної власності розпочалось у 2006 році, коли підконтрольне дніпропетровському бізнесмену Вадиму Єрмолаєву ТОВ «Оскар» розпочало постачати заводу труби за ціною, завищеною у вісім разів. Відтак держзавод накопичив борги і у 2012 році Київський госпсуд прийняв рішення позбавити «Нікопольський трубний завод» його власності. Рішення прийняла суддя Марія Любченко, яку за кілька місяців до цього Указом президента перевели з Донецька в Київ. Заступником Київського госпсуду тоді вже працювала Вікторія Джарти, донька покійного «регіонала» Василя Джарти. У свою чергу чоловік Вікторії – Валерій Омельченко – працював директором австрійської фірми «Wellmind». Ця фірма напередодні рішення госпсуду отримала частку у фірмі «Оскар» на користь якої і перейшло майно державного заводу.
|Найменування, опис Товару
|Кіль-ть
|Од. Вим
|Ціна за одиницю без
ПДВ, грн/т
|Сума з ПДВ, грн.
|Труба бесшовная 108х6 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
|0,200
|Тонна
|420 000
|70 000,00
|Труба бесшовная 108х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
|0,100
|Тонна
|420 000
|35 000,00
|Труба бесшовная 159х6 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
|0,200
|Тонна
|489 000
|81 500,00
|Труба бесшовная 219х7 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81
|0,350
|Тонна
|552 600
|161 175,00
|Труба бесшовная 14х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|467 880
|38 990,00
|Труба бесшовная 16х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|465 000
|38 750,00
|Труба бесшовная 18х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|462 600
|38 550,00
|Труба бесшовная 20х2,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|444 360
|37 030,00
|Труба бесшовная 25х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|443 760
|36 980,00
|Труба бесшовная 28х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|442 200
|36 850,00
|Труба бесшовная 32х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,510
|Тонна
|441 360
|187 578,00
|Труба бесшовная 32х3,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,150
|Тонна
|440 280
|55 035,00
|Труба бесшовная 32х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,050
|Тонна
|438 360
|18 265,00
|Труба бесшовная 38х3,5 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,100
|Тонна
|438 600
|36 550,00
|Труба бесшовная 38х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,150
|Тонна
|438 000
|54 750,00
|Труба бесшовная 42х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,150
|Тонна
|437 880
|54 735,00
|Труба бесшовная 48х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,150
|Тонна
|437 400
|54 675,00
|Труба бесшовная 57х4 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,160
|Тонна
|441 600
|58 880,00
|Труба бесшовная 14х2 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|0,003
|Тонна
|488 640
|1 221,60
|Труба бесшовная 57х3 мм 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
|1,135
|Тонна
|444 000
|419 950,00
|Труба бесшовная 14х2 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006
|0,050
|Тонна
|816 300
|34 012,50
|Труба бесшовная 16х2,5 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006
|0,200
|Тонна
|817 800
|136 300,00
|Труба бесшовная 20х2,5 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006
|0,100
|Тонна
|732 000
|61 000,00
|Труба бесшовная 57х3 мм 08Х18Н10Т ТУ14-3-197-2006
|0,567
|Тонна
|692 760
|327 329,10
Вимоги до труб по ТУ14-3-197-2006 для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (СВБ):