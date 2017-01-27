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Залізниця за 3 мільйони купила коштовні запчастини у фігуранта справи про коштовні тендери «Укрзалізничпостача»

27 Січня 2017

Залізниця придбала такі контактори по 8 736 грн./шт.

Південно-Західна залізниця переплатила за запчастини фірмі, яка фігурує у кримінальній справі щодо закупівель «Укрзалізничпостача» за завищеними цінами. Про це пише сайт «Zалізниця без корупції».

Філія 27 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «НТП «Трансінвест» запчастин до електропоїздів на 3,01 млн грн. (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). Їх мають поставити до кінця березня.

Контактори МК 1-20 виробництва українського ТОВ «Спільне виробниче підприємство «Квазар» Олександра Трунова придбали по 8 736 грн./шт.

Їх можна знайти у продажу по 1 650 грн./шт., тобто уп’ятеро дешевше. У Росії вони продаються по 3 600 руб./шт., або 1 653 грн./шт.

Реле МКУ-48С виготовлення латвійського АТ «Ризький електромашинобудівний завод» замовили по 984 грн./шт., тоді як їх продають усемеро дешевше – по 120-140 грн./шт.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Електротех» із різницею в ціні 1 тис грн. та ідентичною продукцією тих самих виробників. Обидва учасники не робили кроків під час аукціону. Вартість угоди з переможцем на 0,04% нижча за очікувану вартість закупівлі.

Київський «Трансінвест» зареєстровано на кримчанина Максима Ковальчука, який керує ним з вересня 2016 року. Раніше засновником і директором був київський адвокат Костянтин Глоба. Із жовтня 2014 року фірма виграла тендерів 130,33 млн грн.

Вона фігурує у справі НАБУ про закупівлі «Укрзалізничпостачем» у 2015 році запчастин у ТОВ «Техноекотрейдінг» і ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект» за завищеними цінами. За даними слідства, «Техноекотрейдінг» після перемоги в тендері перерахував кошти на рахунки «Трансінвесту» для їх легітимізації.

Засновником і директором «Техноекотрейдінгу» є Ігор Шкляр, співвласник ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Квазар Комплекс» разом з Анатолієм Бутрімасом і Дмитром Боковим.

«НВП «Квазар Комплекс» входить у групу компаній, пов’язаних з екс-нардепом Олександром Єдіним, партнером родини покійного гендиректора «Укрзалізниці» й міністра транспорту Георгія Кірпи.

Найменування Виробник Кількість, шт. Ціна, грн./шт. з ПДВ
Гасник коливань гідравлічний 679.000

ТУ 3183-508- 05744521-98

 ВАТ «Транспневматика», м. Первомайськ, Росія 100 13 200
Реле часу компресора РЭВ 882 110В

5ТК.105.025

 ТОВ «Спільне виробниче підприємство «Квазар», м. Київ, Україна 50 8 772
Контактор МК 1-20

5ТК.103.008, ТУ У 31.2-30219297-003:2005

 ТОВ «Спільне виробниче підприємство «Квазар», м. Київ, Україна 50 8 736
Реле Р-306Г-1 110В

6ТР-235- 066-13, ГОСТ 9219-88

 АТ «Ризький електромашинобудівний завод» м. Рига, Латвія 50 8 352
Контактор КМ-3Г 110в

6ТР.241.161, ГОСТ 9219-88

 АТ «Ризький електромашинобудівний завод» м. Рига, Латвія 50 6 960
Реле МКУ-48С

6ТР.442.048, ГОСТ 9219-88

 АТ «Ризький електромашинобудівний завод» м. Рига, Латвія 50 984

 

 

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