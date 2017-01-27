Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 23 і 27 грудня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Деліс-Проф» м’яких поліпропіленових контейнерів на загальну суму 32,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року поставлять 168 тис різних контейнерів та 2 тис поліетиленових вкладок (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Ціни більшості найменувань товару на 5-34% вищі від минулорічного тендеру.

Так, двохпетельні контейнери під пісок розміром 75х75х118 см коштують 138,00 грн./шт.

У квітні 2016 року їх купили в цієї ж фірми на 31% дешевше – по 95,40 грн./шт.

Нині конкурентами на окремих тендерах були ТОВ «Глобал Інвест Сістемс» і ТОВ «Авангард Трейд», які не вигравали тендерів.

«Деліс-проф» із м. Кам’янське володіють Костянтин Чуприна та Валерій Галій. У 2006 році засновниками були Віктор Мартиненко, Ірина Артамонова, Валерій Загребельний та Ігор Ребристий.

Усього з лютого 2015 року переможець виграв тендерів Вільногірського комбінату на поставку контейнерів на суму 99,59 млн грн.

Фірма «Авангард Трейд» із м. Кам’янське зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Андрію та Валентині Нізіковим.

Власниками «Глобал Інвест Сістемс» із Харківщини є екс-депутат Харківської облради Андрій Ісіченко та дніпровці Олександр Максименко і Владислав Добреля.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. з ПДВ Грудень 2016 року Квітень 2016 року Контейнер Лайнер-бег 580х230х230 1 000 787,98 790,98 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн. 86х86х122 8 000 257,76 245,28 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП 90х100х130 7 000 244,56 232,2 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний з нижнім вивантаженням 78х78х90 4 000 201,00 174,00 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСЗ 68х68х113 10 000 197,04 174,00 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 68х68х113 10 000 197,04 – Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 60х60х110 5 000 190,08 – Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 68х68х98 42 000 189,78 175,44 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ільменіт 68х68х98 8 000 189,78 175,44 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦЗ 68х68х98 32 000 189,78 175,44 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦП 68х68х98 12 000 189,78 175,44 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 89х89х70 2 000 189,42 174,00 Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний без флексопечатки 68х68х98 3 000 188,88 – Контейнер поліпропіленовий 2-х петельний під пісок 75х75х118 24 000 138,00 95,40 Поліетиленова вкладка 2 000 72,84 48,00

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