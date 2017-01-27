Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

27 Січня 2017
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 23 і 27 грудня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Деліс-Проф» м’яких поліпропіленових контейнерів на загальну суму 32,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом року поставлять 168 тис різних контейнерів та 2 тис поліетиленових вкладок (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Ціни більшості найменувань товару на 5-34% вищі від минулорічного тендеру.
Так, двохпетельні контейнери під пісок розміром 75х75х118 см коштують 138,00 грн./шт.
У квітні 2016 року їх купили в цієї ж фірми на 31% дешевше – по 95,40 грн./шт.
Нині конкурентами на окремих тендерах були ТОВ «Глобал Інвест Сістемс» і ТОВ «Авангард Трейд», які не вигравали тендерів.
«Деліс-проф» із м. Кам’янське володіють Костянтин Чуприна та Валерій Галій. У 2006 році засновниками були Віктор Мартиненко, Ірина Артамонова, Валерій Загребельний та Ігор Ребристий.
Усього з лютого 2015 року переможець виграв тендерів Вільногірського комбінату на поставку контейнерів на суму 99,59 млн грн.
Фірма «Авангард Трейд» із м. Кам’янське зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Андрію та Валентині Нізіковим.
Власниками «Глобал Інвест Сістемс» із Харківщини є екс-депутат Харківської облради Андрій Ісіченко та дніпровці Олександр Максименко і Владислав Добреля.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. з ПДВ
|Грудень 2016 року
|Квітень 2016 року
|Контейнер Лайнер-бег 580х230х230
|1 000
|787,98
|790,98
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн. 86х86х122
|8 000
|257,76
|245,28
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП 90х100х130
|7 000
|244,56
|232,2
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний з нижнім вивантаженням 78х78х90
|4 000
|201,00
|174,00
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСЗ 68х68х113
|10 000
|197,04
|174,00
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 68х68х113
|10 000
|197,04
|–
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 60х60х110
|5 000
|190,08
|–
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 68х68х98
|42 000
|189,78
|175,44
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ільменіт 68х68х98
|8 000
|189,78
|175,44
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦЗ 68х68х98
|32 000
|189,78
|175,44
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦП 68х68х98
|12 000
|189,78
|175,44
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 89х89х70
|2 000
|189,42
|174,00
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний без флексопечатки 68х68х98
|3 000
|188,88
|–
|Контейнер поліпропіленовий 2-х петельний під пісок 75х75х118
|24 000
|138,00
|95,40
|Поліетиленова вкладка
|2 000
|72,84
|48,00
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