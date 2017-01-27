У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

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27 Січня 2017

Військова прокуратура підозрює посадовців військової частини В2731 та Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини в перевищенні службових повноважень при відчуженні полігону площею 3,58 тис га.

Про це стало відомо з ухвал Корольовського районного суду м. Житомир, куди прокурор звернувся в рамках кримінального провадження №42016060360000181 від 31.10.2016 року.

Прокуратура встановила, що з 2009 року Новоград-Волинська КЕЧ є постійним користувачем земельної ділянки площею 3,58 га в адміністративних межах Наталівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області.

В 2015 році частина вирішила передати цю землю в оренду приватному підприємству і повідомила про свої наміри Житомирську обласну раду. Після цього депутати проголосували передати ці 3,58 тис га в оренду на 25 років ТОВ Мисливсько-рибальський клуб «Військових ветеранів».

Допитаний військової прокуратурою начальник Новоград-Волинської КЕЧ повідомив, що прийняв рішення про відчуження землі після отримання листа командира військової частини В2731, в якому він просив передати в оренду ТОВ МРК «Військових ветеранів» для реабілітації учасників бойових дій та ветеранів АТО.

Допитаний заступник начальника штабу військової частини В2731 розказав, що йому на мобільний телефон подзвонив командир частини і повідомив, що до штабу в Новоград-Волинську підійдуть колишні військовослужбовці з запитом щодо можливості організації мисливського господарства для реабілітації учасників АТО. Сам командир проти організації мисливського господарства не заперечував. Пізніше до штабу підійшли невідомі з запитом, який і скріпив печаткою заступник начальника штабу.

В свою чергу командир військової частини на допиті розказав, що це навпаки йому дзвонив замначальника штабу з інформацією про звернення невідомих з проханням передати полігон в оренду. Командир повідомив, що порадив з цього питання звернутися до Міністерства оборони, але про результати запиту мисливців йому нічого не відомо, так як він перебуває в зоні АТО. При цьому він визнав, що інколи дозволяв  замначальнику штабу підписувати за нього документи, але по питанню полігону ніяких вказівок не давав.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів Житомирської облради, які стосуються виділенню землі МРК «Військових ветеранів», та до документів самої фірми про підготовку та отримання в оренду полігону. Суд ці клопотання задовольнив.

На початку жовтня 2016 року Господарський суд м. Києва за позовом військової прокуратури визнав незаконним рішення Житомирської облради про передачу в оренду МРК «Віськових ветеранів» 3,58 тис га.

Військова частина В2731 – це 30 окрема гвардійська Новоград-Волинська механізована бригада. Брала участь в бойових діях в зоні АТО, її керівник – підполковник Сергій Собко отримав в березні 2015 звання Герой України.

ТОВ «МРК «Військових ветеранів» зареєстроване в с. Наталівка, поруч з ким знаходиться військовий полігон. Фірма зареєстрована на мешканців Новоград-Волинського Сергія Іванчука та Ігоря Корзуна. Останній є директором ТОВ «Трансгаз», власниками якого є Олена Іванчук та Ганна Загрива.

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