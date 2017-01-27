«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 25 січня уклала угоду з ТОВ «Котлотурбопром» про роботи з переоснащення на 131,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Первинний договір вартістю 72,58 млн грн. був укладений 31 серпня 2016 року без торгів через відсутність конкуренції. Тоді йшлось про поставку комплектів окремих вузлів для технічного переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля енергоблоків №2 і 5 для переходу з антрациту (марки А, П) на газову групу (марки Г, ДГ).

За новою угодою до кінця року мають виконати власне будівельно-монтажні роботи з переоснащення. У ній також дозволена виплата авансу в розмірі до 50% для придбання підрядником матеріалів та обладнання.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. В обґрунтуванні сказано, що «заміна попереднього постачальника може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням обладнання». Це підтверджується експертними висновками Інституту проблем машинобудування та Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ДП «Львівське Конструкторське Бюро», ДП «Східний експертно-технічний центр «Держпраці» та ДП «ДонОРГРЕС».

Харківський «Котлотурбопром» входить у корпорацію «Маст-Іпра» Сергія Анохіна, Андрія Кривицького та низки інших фізосіб.

Кривицький свого часу був заступником директора НЕК «Укренерго», заступником міністра палива й енергетики. Сьогодні він очолює ПАТ «Укргідропроект».

Нагадаємо, весь видобуток антрацитового вугілля залишився на окупованій території Донбасу. Газове вугілля добувається на території, яку контролює влада України.

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