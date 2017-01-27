НОВИНИ

27.01.2017

«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка

«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Генпрокуратура підозрює ДПЗКУ у виведенні 300 мільйонів на фіктивні фірми в 2015-2016 роках

Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара

Юриста, через фірми якого вивели 80 мільйонів «Повітряного експресу», залишили в СІЗО

25.01.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

27 Січня 2017

Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 25 січня уклала угоду з ТОВ «Котлотурбопром» про роботи з переоснащення на 131,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Первинний договір вартістю 72,58 млн грн. був укладений 31 серпня 2016 року без торгів через відсутність конкуренції. Тоді йшлось про поставку комплектів окремих вузлів для технічного переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля енергоблоків  №2 і 5 для переходу з антрациту (марки А, П) на газову групу (марки Г, ДГ).

За новою угодою до кінця року мають виконати власне будівельно-монтажні роботи з переоснащення. У ній також дозволена виплата авансу в розмірі до 50% для придбання підрядником матеріалів та обладнання.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. В обґрунтуванні сказано, що «заміна попереднього постачальника може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням обладнання». Це підтверджується експертними висновками Інституту проблем машинобудування та Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ДП «Львівське Конструкторське Бюро», ДП «Східний експертно-технічний центр «Держпраці» та ДП «ДонОРГРЕС».

Харківський «Котлотурбопром» входить у корпорацію «Маст-Іпра» Сергія Анохіна, Андрія Кривицького та низки інших фізосіб.

Кривицький свого часу був заступником директора НЕК «Укренерго», заступником міністра палива й енергетики. Сьогодні він очолює ПАТ «Укргідропроект».

Нагадаємо, весь видобуток антрацитового вугілля залишився на окупованій території Донбасу. Газове вугілля добувається на території, яку контролює влада України.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.01.2017

Харків «Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

Житомир У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запоріжжя Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Черкаси Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

25.01.2017

Полтава «Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Миколаїв Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

Донецьк Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

Житомир Слідчі взагалі не знайшли проект заповідника за 2 мільйони, на розробці якого підозрювали крадіжку мільйона

Дніпро «Укропівець» отримає від Філатова ще 55 мільйонів на дороги Дніпра

24.01.2017

Дніпро «СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ