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Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

27 Січня 2017

Ковпаківський районний суд м. Суми зобов’язав податківців повернути власнику вилучені як доказ в кримінальному провадженні вироби з хутра та шкіри орієнтовною вартістю близько мільйона доларів.

Про це йдеться у сюжеті Олени Адаменко на СОДТРК.

На початку червня минулого року у пункті пропуску на україно-російському кордоні правоохоронці затримали вантажний автомобіль, який перевозив шуби, дублянки і шкіряні куртки. За підозрою в контрабанді вантаж було затримано.

Пізніше адвокат власника товару Марина Стоян звернулася до суду про повернення товару. Вона доводила, що ці речі не є арештованими, а тимчасово вилученим майном, Відповідно до норм українського законодавства воно підлягає поверненню власнику.

В свою чергу представник податкової міліції в суді заявив, що одяг є речовим доказом в справі, а власник товару надав документи сумнівного походження.

Суд аргументи податківця до уваги не взяв і зобов’язав повернути вироби власнику. Ця судова ухвалу апеляції не підлягає і вже 27 січня податків мають отримати повний текст судового рішення, після чого повинні бути видати товар.

Раніше прес-служба Національної поліції в Сумській області повідомила, що рота ДПС помітила автомобіль «Вольво», який завантаженим повертався з Росії. Вимоги поліцейських зупинитися водій проігнорував. Після того, як авто зупинили, водій пояснив, що везе офісний папір. Але при огляді поліція замість паперу виявили шуби, дублянки та шкіряні куртки. Було відкрито кримінальне провадження за підозрою в підробці документів та ухилянні від сплати податків.

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