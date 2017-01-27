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Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

27 Січня 2017

Правоохоронці підозрюють службових осіб департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до розтрати близько 5 млн грн. бюджетних коштів під час ремонту школи ТОВ «СК Рестал».

Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17 жовтня.

У жовтні минулого року департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації замовив «СК Рестал» реконструкцію школи у с. Ліпляво Канівського району  за 5,14 млн грн.

За даними слідства, у листопаді департамент перерахував фірмі 449 тис грн. авансу, а у грудні на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт заплатив ТОВ «СК Рестал» усю суму.

Втім, як встановило слідство, станом на кінець 2016 року ремонтно-будівельні роботи не виконані і  перебувають на початковому етапі.

Слідчі в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000007 від 10.01.2017, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до угоди щодо реконструкції школи та супровідних документів, які перебувають у департаменті містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ. Суд надав доступ.

Засновником та керівником черкаського ТОВ «СК Рестал» є Олексій Лесковиич. Він також є власником ПП «Леас-О» та співзасновником ТОВ «Леасплюс», ТОВ «Линок-1» та ТОВ «Линок-2».

За даними «ВДЗ», з 2010 року фірма «СК Рестал» виграла підрядів на загальну суму 11,37 млн грн.

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