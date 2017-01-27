НОВИНИ

27.01.2017

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)

Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї

Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Залізниця за 3 мільйони купила коштовні запчастини у фігуранта справи про коштовні тендери «Укрзалізничпостача»

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка

«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)

27 Січня 2017

Територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ» поряд з Лаврою планують забудувати житловим комплексом. Це випливає з проекту детального плану території в межах вулиць Лаврської, Добровольчих батальйонів, Реута, Лейпцизької – повідомляють журналісти програми «Схеми», які отримали цей документ.

Відповідно до нього, на території колишньої фабрики «Київ» (вулиця Лаврська, 16) заплановано зведення комплексу загальною площею будівель на 115 035 квадратних метрів, 8-11 поверхів заввишки. Автор детального плану територій (ДПТ) – ТОВ «Проектні системи ЛТД» архітектора Андрія Миргородського.

Департамент архітектури Київської міськдержадміністрації уже підтримав ідею «функціонального перетворення території колишніх промислових підприємств і розміщення на них житлово-громадської забудови», хоча, за чинним генпланом, до 2020 року тут – територія промисловості.

Інвестором розробки детального плану території є благодійний фонд «Збереження національної архітектурної спадщини». Це засвідчує договір, укладений між Департаментом архітектури Києва, «Проектними системами ЛТД» і благодійним фондом.

Його засновниками є екс-керівник Державного управління справами, а тепер заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко і його однопартієць Олександр Бригинець. Саме фонд оплачує розробку детального плану території та надає всі вихідні дані компанії Андрія Миргородського «Проектними системами ЛТД».

«Я категорично проти будь-якої забудови центральної частини міста. Я як засновник фонду. Коли ми його засновували, він повинен був займатися Маріїнським палацом. Після того, як фонд був заснований, я пробув депутатом на той момент два місяці, мої повноваження закінчилися, я поїхав у зону АТО і я не займався тим, що було пов’язано із фондом…», – зазначив Олександр Бригинець. Сергій Березенко не дав відповіді на питання, який його інтерес у забудові території фабрики.

Земля, на якій планується житлове будівництво – це територія колишньої взуттєвої фабрики «Київ». Ця ділянка віддана в оренду до 2027 року фірмі ТОВ «Підприємство «Київ». Інтернет-видання «Наші гроші», проаналізувавши структуру власності цієї фірми, виявило в ній компанії, пов’язані з колишнім бізнес-партнером Петра Порошенка Костянтином Григоришиним, співкерівником виборчого штабу БПП Давидом Жванією та ще одним давнім бізнес-компаньйоном Порошенка Олегом Гладковським.

На території колишньої фабрики розташований штаб партії «БПП-Солідарність», «Міжнародний інвестиційний банк», найбільшою часткою якого володіє Петро Порошенко. Тут же розташований офіс фірми «Енергетичний стандарт (Україна)» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

За правилами режиму використання територій зон пам’яток всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО необхідно інформувати про всі архітектурні перетворення, заплановані в буферній зоні. На питання «Схем», чи інформували ЮНЕСКО про потенційне будівництво, з ЮНЕСКО надійшла наступна відповідь: «Відповідно до процедури, ми звіримо з українською стороною, державою-учасницею, проект, наведений у Вашому листі».

Українська сторона звітуватиме про стан об’єктів всесвітньої культурної спадщини на сесії ЮНЕСКО 1 лютого цього року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.01.2017

Київ Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс поруч з Лаврою (фото)

Дніпро Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Київ Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Суми Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

Харків «Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

Житомир У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запоріжжя Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Черкаси Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

25.01.2017

Полтава «Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Миколаїв Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ