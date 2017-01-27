НОВИНИ

27.01.2017

Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї

Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Залізниця за 3 мільйони купила коштовні запчастини у фігуранта справи про коштовні тендери «Укрзалізничпостача»

Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

«Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою

Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка

«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї

27 Січня 2017

Одна з найбільших в країні мережа незаконних гральних клубів «В мережі» змінила вивіску на «Спортлото» і тепер офіційно перетворилася на розповсюджувача державної лотереї за ліцензією «Української національної лотереї».

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдей для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Гральні заклади, які раніше працювали під вивіскою «В мережі», тісно пов’язані з людьми з оточення Сергія Чеботаря, який після Майдану став заступником міністра МВС Арсена Авакова. Ребрендинг практично перетворив мережу гральних автоматів на легальний бізнес – тепер гравець офіційно купляє лотерею, хота як і раніше намагається виграти на гральному автоматі-ком’ютері.

Загалом в Україні є чотири компанії-оператори державних лотерей «Українські національні лотереї» (УНЛ), «М.С.Л.», «Патріот» та «Ощадбанк». Ці оператори ліцензовані державою на виготовлення та розповсюдження лотерей (на цьому державність закінчується). І саме державний «Ощадбанк» попри наявність ліцензії – лотереями не займався.

В 2014 році у всіх операторів скінчився строк дії ліцензії Мінфіну на продаж лотерей і їх робота незаконна. Щоправда, оператори свою діяльність не згорнули. А в 2015 році компанія «Українська національна лотерея» стала монополістом на ринку – РНБО  ввела санкції проти  «М.С.Л.» та «Патріот» через підконтрольність російським бізнесменам.

При цьому «УНЛ» має зв’язок  з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

На час згаданого рішення РНБО офіційним власником «УНЛ» була англійська «Старбелл інвестментс лімітед» Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленко. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пинзеником та  секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Після цього «УНЛ» збільшила кількість точок продажу, її «франшизу» почали використовувати гральні клуби. –  за відсоток від обороту кожен може відкрити гральний салон.

У 2016 році «УНЛ» переоформили на тренера з велоспорту тернопільської дитячої спортшколи  – Романа Зеньо. Матір мешканця звичайної тернопільської “панельки”, а за сумісництвом – власника 260-мільйонної компанії, судиться із пенсійним фондом за перерахунок пенсії.

 Фірму на велотренера переписали після обшуків СБУ у центральному офісі «УНЛ». Офіційно тоді причиною обшуку назвали діяльність нелегальних обмінників. У ЗМІ обшуки пов’язували із конфліктом між реальними співвласниками оператора. На користь цієї версії свідчить поява на місці обшуку замголови фракції БПП – Олександра Третьякова. При цьому раніше жодних зв’язків між Третьяковим та лотерейним бізнесом не було. Нардеп відмовився пояснити журналістам програми свій візит у головний офіс компанії.

В 2014 та 2015 роках Мінфін планував законодавчо врегулювати діяльність лотерейних операторів та букмекерських контор, легалізувати роботу казино. За розрахунками Мінфіну, це б дозволило додатково залучити до бюджету 10 млрд грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.01.2017

Дніпро Вільногірський комбінат Журила за 33 мільйони купив контейнери до третини дорожче, ніж навесні

Київ Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Суми Суд повернув шуби на мільйон доларів підозрюваному в контрабанді, який тікав від поліції

Харків «Центренерго» дає ще 132 мільйони на переведення Зміївської ТЕС з антрациту від терористів на газове вугілля

Житомир У Матіоса розслідують, як військова частина Героя України здала полігон мисливцям

Запоріжжя Запорізька АЕС купила дніпровські труби у 2,5 разі дорожче від російських труб для ХАЕС

Черкаси Службовців Черкаської ОДА підозрюють у розтраті 5 мільйонів на ремонті школи

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

25.01.2017

Полтава «Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Миколаїв Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

Донецьк Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ