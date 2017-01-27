Оточення Авакова перейшло працювати під вивіску «турчиновської» лотереї

Одна з найбільших в країні мережа незаконних гральних клубів «В мережі» змінила вивіску на «Спортлото» і тепер офіційно перетворилася на розповсюджувача державної лотереї за ліцензією «Української національної лотереї».

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдей для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Гральні заклади, які раніше працювали під вивіскою «В мережі», тісно пов’язані з людьми з оточення Сергія Чеботаря, який після Майдану став заступником міністра МВС Арсена Авакова. Ребрендинг практично перетворив мережу гральних автоматів на легальний бізнес – тепер гравець офіційно купляє лотерею, хота як і раніше намагається виграти на гральному автоматі-ком’ютері.

Загалом в Україні є чотири компанії-оператори державних лотерей «Українські національні лотереї» (УНЛ), «М.С.Л.», «Патріот» та «Ощадбанк». Ці оператори ліцензовані державою на виготовлення та розповсюдження лотерей (на цьому державність закінчується). І саме державний «Ощадбанк» попри наявність ліцензії – лотереями не займався.

В 2014 році у всіх операторів скінчився строк дії ліцензії Мінфіну на продаж лотерей і їх робота незаконна. Щоправда, оператори свою діяльність не згорнули. А в 2015 році компанія «Українська національна лотерея» стала монополістом на ринку – РНБО ввела санкції проти «М.С.Л.» та «Патріот» через підконтрольність російським бізнесменам.

При цьому «УНЛ» має зв’язок з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

На час згаданого рішення РНБО офіційним власником «УНЛ» була англійська «Старбелл інвестментс лімітед» Сергія Піндича – помічника фактичного власника лотереї Валерія Коваленко. Бізнесмен з помічником мав близькі бізнес-відносини з нардепом Сергієм Терьохіним, екс-міністрів фінансів Віктором Пинзеником та секретарем РНБО Олександром Турчиновим.

Після цього «УНЛ» збільшила кількість точок продажу, її «франшизу» почали використовувати гральні клуби. – за відсоток від обороту кожен може відкрити гральний салон.

У 2016 році «УНЛ» переоформили на тренера з велоспорту тернопільської дитячої спортшколи – Романа Зеньо. Матір мешканця звичайної тернопільської “панельки”, а за сумісництвом – власника 260-мільйонної компанії, судиться із пенсійним фондом за перерахунок пенсії.

Фірму на велотренера переписали після обшуків СБУ у центральному офісі «УНЛ». Офіційно тоді причиною обшуку назвали діяльність нелегальних обмінників. У ЗМІ обшуки пов’язували із конфліктом між реальними співвласниками оператора. На користь цієї версії свідчить поява на місці обшуку замголови фракції БПП – Олександра Третьякова. При цьому раніше жодних зв’язків між Третьяковим та лотерейним бізнесом не було. Нардеп відмовився пояснити журналістам програми свій візит у головний офіс компанії.

В 2014 та 2015 роках Мінфін планував законодавчо врегулювати діяльність лотерейних операторів та букмекерських контор, легалізувати роботу казино. За розрахунками Мінфіну, це б дозволило додатково залучити до бюджету 10 млрд грн.



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