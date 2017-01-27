Оборонний завод заплатив фірмі півмільйона за роботи на вертолітному майданчику, які виконав сам

Державне підприємство «Завод 410 Цивільної авіації», що входить до складу ДК «Укроборонпром», перерахував ТОВ «Будівельна компанія «Київмостобуд» 430 тис грн. за ремонтні роботи на майданчика для випробування вертольотів, які приватна фірма не виконала. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня.

У лютому 2016 року державний завод замовив «Київмостобуду» ремонтні роботи з улаштування майданчика для випробовування вертольотів на загальну суму 430 тис грн. Сторони підписали акти виконаних робіт, і «Завод 410 ЦА» перерахував фірмі усю суму.

Втім, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності держпідприємства було встановлено, що працівники «Київмостобуду» ремонтні роботи не виконували і взагалі не з’являлися на заводі.

Більше того, слідство встановили, що всі роботи з улаштування майданчика для випробовування вертольотів у березні-квітні 2015 року виконали працівники ДП «Завод 410 ЦА», і всі будівельні матеріали належали тільки заводу.

Таким чином, слідчі вважають, що державному заводу завдано збитків на 430 тис грн.

Слідчі в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУ звернулися до суду з клопотанням надати доступ до договорів, укладених між ДП «Завод 410 ЦА» та «Київмостобуда», і отримали його. Суд також надав доступ до банківського рахунку приватної фірми.

Засновниками одеського ТОВ «Будівельна компанія «Київмостобуд» вказані мешканці Слов’янська Донецької області Давид Єфременко та Євген Борушко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Будівництво, Корупція, Суди