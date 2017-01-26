НОВИНИ

26.01.2017

«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Генпрокуратура підозрює ДПЗКУ у виведенні 300 мільйонів на фіктивні фірми в 2015-2016 роках

Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара

Юриста, через фірми якого вивели 80 мільйонів «Повітряного експресу», залишили в СІЗО

25.01.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника

«Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

У Гройсмана планують значно збільшити передоплату за транспорт «порошенківців» та інших

Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

Слідчі взагалі не знайшли проект заповідника за 2 мільйони, на розробці якого підозрювали крадіжку мільйона

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

26 Січня 2017

Поліція підозрює колишнього директора ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) у зловживанні службовим становищем на користь ПВКП «Механік».

Про це стало відомо з ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42016240310000056 від 23.05.2016 р.

В листопаді 2010 року НТК «Завод точної механіки» уклав угоду ПВКП «Механік» про оренду трьох оброблювальних центрів. Вони використовувалися для виробництва комплектуючих до 30-міліметрових автоматичних гармат ЗТМ-1 та ЗТМ-2.

Оренда була платною – 24 тис грн. на місяць, її підприємство виплачувало по серпень 2015 року.

Слідство встановило, що на початку 2016 року ПВКП «Механік» звернулося до суду з позовом про стягнення 90 тис грн. заборгованості та 302 тис грн. неустойки з орендоване майно. Справа дійшла до Вищого господарського суду України, який повернув її

На розгляд до Хмельницького апеляційного господарського суду. Але під час судів поліція встановила, що договір зі сторони ДП НТК «Завод точної механіки» підписав в.о. керівника підприємства, який також є був засновником орендодавця – ПВКП «Механік».

За цим фактом можливого зловживання службовим становищем поліція відкрила кримінальне провадження і в середині січня вперше звернулася з клопотанням до суду. В ньому слідчий просив надати йому доступ до документів судової справи за позовом «Механіка», які знаходяться в апеляційному суді. Суддя це клопотання задовольнив.

ДП «НТК «Завод точної механіки» входить до концерну «Укроборонпром», спеціалізується на виробництві автоматичних гармат. В 2010-2013 роках завод очолював Ярослав Крочак, який і підписав договір оренди з ПВКП «Механік». Крочак до цього часу є засновником цієї фірми, де директором працює його дочка Анастасія. Крочак був депутатом Кам’янець-Подільської міськради з 2006 по 2015 роки. Останні раз обирався по списку Партії регіонів.

З липня 2015 року підприємство очолює Мирослав Халік. За даними проекту «Інформаційний спротив», Халік раніше працював в кримських портах та в КП «Херсон-виставка». Саме з Херсону родом гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 Грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.01.2017

Київщина «Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

Донецьк «Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

Хмель Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Донецьк Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

25.01.2017

Полтава «Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

Миколаїв Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

Донецьк Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

Житомир Слідчі взагалі не знайшли проект заповідника за 2 мільйони, на розробці якого підозрювали крадіжку мільйона

Дніпро «Укропівець» отримає від Філатова ще 55 мільйонів на дороги Дніпра

24.01.2017

Дніпро «СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

Дніпро Аптека матері УБЕЗівця без тендеру освоїть 2 мільйони на «безкоштовних» ліках у Новомосковську

Харків Освітяни Харківщини купили у «аваківця» газ на 18% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Київ Центр зайнятості злив 4 мільйони на навчання безробітних дорожче, ніж коштує освіта у Могилянці

Луцьк Поліція підозрює, що підлеглі Насалика допомагають держпідприємству його радника відмити поставку з ОРДЛО

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ