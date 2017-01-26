Завод «Укроборонпрому» орендував верстати для виробництва гармат у фірми свого директора

Поліція підозрює колишнього директора ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) у зловживанні службовим становищем на користь ПВКП «Механік».

Про це стало відомо з ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42016240310000056 від 23.05.2016 р.

В листопаді 2010 року НТК «Завод точної механіки» уклав угоду ПВКП «Механік» про оренду трьох оброблювальних центрів. Вони використовувалися для виробництва комплектуючих до 30-міліметрових автоматичних гармат ЗТМ-1 та ЗТМ-2.

Оренда була платною – 24 тис грн. на місяць, її підприємство виплачувало по серпень 2015 року.

Слідство встановило, що на початку 2016 року ПВКП «Механік» звернулося до суду з позовом про стягнення 90 тис грн. заборгованості та 302 тис грн. неустойки з орендоване майно. Справа дійшла до Вищого господарського суду України, який повернув її

На розгляд до Хмельницького апеляційного господарського суду. Але під час судів поліція встановила, що договір зі сторони ДП НТК «Завод точної механіки» підписав в.о. керівника підприємства, який також є був засновником орендодавця – ПВКП «Механік».

За цим фактом можливого зловживання службовим становищем поліція відкрила кримінальне провадження і в середині січня вперше звернулася з клопотанням до суду. В ньому слідчий просив надати йому доступ до документів судової справи за позовом «Механіка», які знаходяться в апеляційному суді. Суддя це клопотання задовольнив.

ДП «НТК «Завод точної механіки» входить до концерну «Укроборонпром», спеціалізується на виробництві автоматичних гармат. В 2010-2013 роках завод очолював Ярослав Крочак, який і підписав договір оренди з ПВКП «Механік». Крочак до цього часу є засновником цієї фірми, де директором працює його дочка Анастасія. Крочак був депутатом Кам’янець-Подільської міськради з 2006 по 2015 роки. Останні раз обирався по списку Партії регіонів.

З липня 2015 року підприємство очолює Мирослав Халік. За даними проекту «Інформаційний спротив», Халік раніше працював в кримських портах та в КП «Херсон-виставка». Саме з Херсону родом гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов.

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