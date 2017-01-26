Водники Донеччини відписали 6 мільйонів на охорону своїх об’єктів на окупованій території

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26 Січня 2017

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 23 січня уклало угоду з ТОВ «АКМ-Гарант» про охоронні послуги на 5,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через нагальну потребу у зв’язку з надзвичайною ситуацією загальнодержавного рівня на території Донецької області. Згідно обґрунтування, неукладення угоди «може призвести до розкрадання майна або порушення його цілісності, з подальшим загостренням санітарно-епідеміологічної ситуації та створенням реальної загрози екологічної катастрофи».

У лютому-грудні охоронятимуть 14 об’єктів Горлівського РУЕК, Єнакієвського ВУВКГ, Донецького, Макіївського і Маріупольського РВУ. Повний перелік із розрахунками обсягу й вартості послуг додано.

За угодою, година роботи одного охоронця коштує 22 грн.

Нагадаємо, Горлівка, Єнакієво та Макіївка знаходяться на окупованій території.

Засновниками донецької фірми «АКМ-Гарант» є донеччанка Віра Скляренко і місцеве ТОВ «Комплекс Тір» Бориса Полякова зі Слов’янська. Керує нею Олександр Строгонов.

У «Віснику держзакупівель» і «Прозорро» немає даних про виграні «АКМ-Гарант» торги, однак в обґрунтуванні сказано, що ця охоронна фірма багато років співпрацює з «Водою Донбасу».

Натомість «Комплекс Тір» у 2011 році переміг на трьох тендерах на 1,94 млн грн., один з яких – щодо поставки автозапчастин нинішньому замовнику на 1,52 млн грн.

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Харків Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

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