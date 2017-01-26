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«Селидіввугілля» за 5 мільйонів купило шахтарям світильники майже вдвічі дорожче, ніж торік

26 Січня 2017

ДП «Селидіввугілля» 23 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Тріалтрейд» головних світильників на 4,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 2 500 світильників у вибухобезпечному виконанні (РВ, РО) по 1 990 грн. за штуку. Виробник, модель і детальні технічні характеристики у тендерній документації та договорі не вказані.

У травні 2016 року «Селидіввугілля» купило такі світильники у ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Світло шахтаря» майже вдвічі дешевше – по 1 080 грн./шт.

У вересні 2015 року ТОВ «Компанія Промторг» продало «Селидіввугіллю» особливо вибухобезпечні світильники «Люкс-Е» виробництва ПАТ «Елміз» по 1 092 грн./шт.

Торік модель «Люкс-Е» також купувало ДП «Красноармійськвугілля». У серпні ціна від самого виробника «Елмізу» становила 996 грн./шт., а в жовтні від ТОВ «Доненергоекспорт» – 1 210 грн./шт.

Єдиним конкурентом на нинішньому тендері був згаданий «Доненергоекспорт» із вищою на піввідсотка ціною.

Київський «Тріалтрейд» нині записано на Олександра Заська з Рівненщини. Однак раніше фірма була зареєстрована в Донецьку під назвою «ДКІ Груп» і належала Дмитру Астафурову та Наталі Астафуровій.

Усього з жовтня вона виграла торгів на 124,32 млн грн.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та вищезгаданого донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганськї фірми є той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав підрядів на 270,24 млн грн., переважно у нинішнього замовника.

Нагадаємо, ДП «Селидіввугілля» із серпня минулого року оприлюднило у «Прозорро» звіти про допорогові закупівлі на загальну суму 85,00 млн грн. Лідером серед постачальників став «Доненергоекспорт» (детальніше про це читайте у статті «Прокладочні» «допороги» «Селидіввугілля»).

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