Поляк був призначений керівником «Укравтодору» за порадою Кононенка

Славомир Новак у жовтні 2016 року був призначений в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») за порадою першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пишуть Федір Попадюк і Роман Кравець в «Економічній правді».

У Кононенка останнім часом склалися непогані стосунки з міністром Омеляном. Депутат навіть прийняв участь в прес-конференції міністра перед новорічними святами. Тому Омелян прислухався до поради Кононенка про призначення керівником «Укравтодору» Славомира Новака.

Натомість у міністра з минулого літа почали псуватися стосунки з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Джерела в міністерстві інфраструктури розповіли, що Гройсман прагнув поставити своїх людей в керівництво «Укрпошти», «Укрзалізниці», «Укравтодору» і адміністрацію морських портів.

Як приклад в оточенні Омеляна розповідають історію про призначення на «Укрпошту». Гройсман лобіював на керівника цього підприємства вихідця з Вінниці Ігоря Ткачука – брата народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Геннадія Ткачука.

Тоді Омелян вмовив прем’єра поставити головою «Укрпошти» Ігоря Смілянського, а Ткачука його заступником. Пізніше Гройсман хотів, щоб того ж таки Ткачука перевели в керівництво Адміністрації морських портів. Натомість, Омелян перехитрив свого шефа, запропонувавши Ткачуку очолити державний порт «Одесса».

«Вони банально купилися на красиву назву. Це не порт, а діра, в якій крім 30 працівників нічого немає. Володимир Борисович після цього скандалив», — розповів виданню один зі співрозмовників у міністерстві інфраструктури.

Публічно конфлікт між Гройсманом та Омеляном проявився на останньому засіданні уряду 25 січня, коли міністр розкритикував роботи керівництва «Укрзалізниці». Натомість прем’єр став на захист керівника підприємства Войцеха Балчуна і звинуватив Омеляна у відсутності досвіду роботи в транспортній галузі.

Нагадаємо, Омелян отримав посаду в уряді по квоті «Народного фронту». До того Омелян працював заступником свого попередника, ставленика екс-голови адміністрації президента Бориса Ложкіна — Андрія Пивоварського.

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