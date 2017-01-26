Насіров пристроїв у податкову чиновницю з митниці, яку затримували за $50 тисяч хабара

Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф’єва, яку восени 2015 року було затримано на хабарі в $50 тис, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє проект «Народне НАЗК» з посиланням на дані, які про місце роботи Ареф’єва вказала в декларації про доходи за 2015 рік.

Після затримання на хабарі, Ареф’єва втекла від правоохоронців. Офіційно Одеська митниця повідомляла, що Ареф’єва на лікарняному. Водночас, керівник Одеської митниці Юлія Марушевська запевняла, що на митниці Ареф’єва не працює і їй невідомо, куди вона зникла. А очільник ДФС Роман Насіров взагалі заперечував факт отримання хабара Ларисою Ареф’євою.

До Одеської митниці Лариса Ареф’єва працювала головним інспектором митного поста «Київ-аеропорт» Київської регіональної митниці. З 2013 – начальник управління митної вартості Житомирської митниці Міндоходів. Там же очолював службу бортьби із контрабандою її чоловік – Павло Ареф’єв. Після Житомирської митниці, з літа 2015 року, Лариса Ареф’єва працювала на Одеській митниці. А вже восени того ж року опинилася в центрі скандалу з хабаром в $50 тис.

Ларису Ареф’єву називають родичкою відомого митного бізнесмена Ореста Фірманюка. Минулого року стало відомо, що керівництво аеропорту «Бориспіль» уклало непередбачений законодавством договір, віддавши компанії з орбіти Фірманюка складські площі аеропорту.

В декларації за 2015 рік Ареф’єва вказала, що її заробітна плата склала 20 895 грн, матеріальна допомога на оздоровлення – 5 250 грн. Чоловік Лариси за 2015 рік заробив 47 тис грн. та отримав 13 тис грн допомоги по безробіттю.

З нерухомості Лариса Ареф’єва задекларувала гараж в Донецьку на 15 кв м, квартиру на 45 кв м, у власності її доньки та зазначила користування квартирою у 45 кв м.

Водночас у мами Лариси – Марії Нирко – 3 квартири в Києві. Перша (45 кв м) придбана 2011 року. Ще одна квартира в тому ж будинку (93 кв м) – від 2014 року. Третя квартира там само (145 кв м) – від 2015 року.

Ціна одного квадратного метру за адресою квартир (Вишкородська, 45) коливається від $1,5 тис до $2 тис. дол. Тобто, квартира куплена 2015 року на 145 кв м могла вартувати понад $200 тис, або майже 6 млн грн. Ні батьки Лариса Ареф’євої, ні її чоловіка ніколи не були підприємцями і не проживали в Києві.

У будинку на Вишгородській, 45 також володіють квартирами: батько керівника Управління по фінансових розслідуваннях ДФС Романа Татарінова – Володимир (113 кв м, близько $200 тис); фірма «Поліекспо» дружини головного військового прокурора Анатолія Матіоса володіє 11 квартирами, купленими у квітні минулого року.

Лариса Ареф’єва не задекларувала жодної автівки. Але її батько 1947 р. н. у 2013 році, коли Лариса з чоловіком працювали на Житомирській митниці, зареєстрував на себе BMW X5 2012 р.в. Зараз вартість такої машини у користуванні біля $40 тис.

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