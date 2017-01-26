«Київобленерго» за 122 мільйони купило лічильників дешевше ринку

ПАТ «Київобленерго» 23 січня за результатами тендеру уклало угоди про закупівлю лічильників на загальну суму 122,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «НіК» поставить лічильників та інших товарів на 74,51 млн грн., ТОВ «АДД-Енергія» – 45,82 млн грн., а ТОВ «Ел Енд Джи Мітерінг» – 2,16 млн грн. Повний перелік із цінами – у таблиці нижче.

Лічильники НІК 2102-02 М2В замовили по 390 грн., тоді як в інтернет-магазинах вони продаються дорожче – по 437–514 грн.

Контролери збору даних KS-02-08 коштують по 12 990 грн., що дорівнює ціні одного з дилерів «НіК».

Шафи АСКОЕ «Побут-PLC» з контролерами придбали по 22 950 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу по 3 600 грн. Можливо, там йдеться про ціну шафи без урахування контролерів, які продаються окремо: вищезгаданий KS – по 12 990 грн., комутаційний КК – по 2 808 грн.

Крім того, маршрутизатори RTR8S замовили по 19 200 грн. У Росії їхня ціна сягає 57 500 руб., або 26 412 грн.

Єдиним конкурентом «НіК» було ТОВ «Електро Імпорт», тоді як інші два переможця змагалися лише між собою.

Фірма «НіК» належить Сергію Герасимчуку і Сергію Бокочу. Раніше співвласниками були Ігор та Юлія Недоспасовим.

Недоспасов також володіє фірмою «НіК-Електроніка», яка регулярно виграє тендери на постачання електрообладнання. Крім того, у 2002-2008 роках він був співвласником ТОВ «Албат». Зараз той записаний на Едуарда Завізіона й Світлану Циганок.

Усього з 2008 року «НіК» виграв тендерів на 650,42 млн грн.

«АДД-Енергія» належить киянам Володимиру Зеньківському, Сергію та Анні Михайловим. Раніше частку останньої мав Олексій Лазарєв із Кишинева (Молдова).

Компанія «Ел енд Джи Мітерінг» володіють Ігор Лапінін і Павло Рак. Раніше фірму було записано на панамську компанію «Енерджі Менеджмент Системз Ес.Ей.».

Конкурент «Електро Імпорт» належить Андрію Малоголовцю і румунській компанії «Ко.Некст.Ко» (Ko.Next.Ko Ltd) Ніколая Королиука. Цих же засновників має ТОВ «Е-Некст-Україна».

Постачальник Найменування товару Ціна, грн./шт. з ПДВ ТОВ «НіК» Лічильник НІК 2102-02 М2В 390,00 Лічильник NIK2301 AP2.0000.0.11, Лічильник NIK2301 AP2.0000.0.11, Лічильник NIK2301 AT.0000.11 1 350,00 Лічильник НІК 2102-01.E2CT 1 200,00 Лічильник NIK2303 AP6T.1000.M.11, Лічильник NIK2303 AP3T.1000.M.11, Лічильник NIK2303 ATT.1000.M.11 2 640,00 Лічильник NIK 2307 ARP3T.1222.MC.21 5 662,79 Багатофункціональний лічильник ACE 6000 CL 1.0 5-100A з вбудованим модемом Sparklet RS 485 11 250,00 Лічильник NIK 2104 AP2TB.1802.M11 1 791,30 Лічильник NIK2303 ARP6T.1802.M.11, Лічильник NIK2303 ARTT.1800.M.11 4 052,22 Лічильник NIK 2104 AP2T.1602.M.21 4 200,00 Лічильник NIK2307 ARP3T.1622.M.21, Лічильник NIK2307 ARTT.1620.M.21 8 640,00 Контролер KS-02-08 12 990,00 Шафа АСКОЕ «Побут-PLC» (з контролерами) 22 950,00 ТОВ «АДД-Енергія» Лічильники 1-ф для АСКОЕ побутових споживачів NP-07 1F.1SM-U 1 848,00 Лічильники 3-ф для АСКОЕ побутових споживачів NP-07 3FD.1SM-U, NP-07 3FT.SM-U 5 124,00 Лічильники багатотарифні 1-ф з модулем передачі даних (з дистанційним зняттям) NP-07 1F.1UG-U 6 486,00 Лічильники багатотарифні 3-ф з модулем передачі даних (з дистанційним зняттям) NP-07 3FD.3UG-U, NP-07 3FT.UG-U 10 602,00 Маршрутизатори (концентратори) RTR8S 19 200,00 Лічильники-спліт, що встановлюються на опору (з виносним дисплеєм) NP-07 1FO.3SM-U 5 106,00 ТОВ «Ел Енд Джи Мітерінг» Зразковий лічильник PWS 2.3 plus клас 0,1 з додатковими гнучкими кліщами FLEX3000 до 3000А 371 550,00 Вимірювальна штанга Amp Lite Wire 60 000,00

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