Генпрокуратура підозрює ДПЗКУ у виведенні 300 мільйонів на фіктивні фірми в 2015-2016 роках

Генеральна прокуратура України підозрює посадовців Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» у виведенні в 2015-2016 роках з підприємства близько 300 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42016000000002360 від 13.09.2016р.

Слідство встановило, що службові особи Департаменту за попередньою змовою з іншими посадовцями «ДПЗКУ» для отримання вигоди для себе та інших осіб в рамках програм про закупівлю зернових придбали продукцію по завищеним цінам. Продукція закуповувалася у підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, ці операції нанесли збитки підприємству на суму близько 300 млн грн.

За даними ГПУ, для реалізації схеми службові особи «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Мінт 101». За даними прокурорів ця фірма є конвертаційним центром. ТОВ «Мінт 101» було створене в кінці серпня 2014 року одеситом Максимом Жовтобрухом. З минулого вересня перебуває в стані припинення, керівником вказаний Сергій Широкобород.

На її адресу оформлювалося постачання зернових від ТОВ «Лайт вей транс», ТОВ «Кристал В», ТОВ «Мет шиппінг Одеса», ТОВ «Лидер-юг» , благодійного фонду «Українська Надія», ТОВ «Грейнімп» , ТОВ «Агрогрейнопт» ,ТОВ «Кайман-північ №1», ТОВ «Максзернотрейд», ТОВ «Кайман-північ», ТОВ «Українська зернова група», ТОВ «Блазон» ТОВ «Гранум 2016», ТОВ «Саламанка» та інших фірм. За даними слідства, всі вони не були виробниками зернових і не закуповували зерно.

При обшуках в офісному приміщенні в Одесі слідчими були вилучені печатки всіх цих фірм

ГПУ 18 січня звернулась до суду з низкою клопотань про доступ до банківських трансакцій цих фірм і їх договорів, суд ці клопотання задовольнив.

На початку 2015 року «ДПЗКУ» очолював Валерій Томіленко, потім до жовтня 2016 року нею керував Борис Приходько. Керівником департаменту закупівель «ДПЗКУ» в 2015-2016 роках був Дмитро Єрмоленко.

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