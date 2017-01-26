ДУСя купила за мільйон ліфтбек Ford для чиновних VIP-персон аеропорту «Бориспіль»

Державне підприємство «Зал офіційних делегацій», що у аеропорту «Бориспіль», 18 січня замовило ТОВ «Віннер автомотів» легковий автомобіль вартістю 941 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Зал офіційних делегацій» замовив ліфтбек Ford Mondeo LUX. Авто має дизельний двигун 2.0, систему контролю «мертвих зон», асистента активного контролю смуги руху, подушки та шторки безпеки, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, бортовий комп’ютер, підігрів передніх та задніх сидінь, передні та задні датчики паркування, часткове шкіряне оздоблення сидінь, аудіо систему (CD-програвач, 8-дюймовий екран, 12 динаміків, USB роз’їм, аудіо/відео вхід, голосове управління), навігацію.

ТОВ «Віннер автомотів» належить компанії «Віннер оф Юкрейн,ІНК» (США). На сайті «Віннер автомотів» вказано, що Ford Mondeo LUX можна придбати за 954 тис грн., а базовий Ford Mondeo Titanium за 811 тис грн.

ДП «Зал офіційних делегацій» належить Державному управлінню справами. Підприємство надає послуги з комфортного обслуговування державних чиновників та приватних клієнтів у аеропорту «Бориспіль».

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