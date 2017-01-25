«Укропівець» отримає від Філатова ще 55 мільйонів на дороги Дніпра

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Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради 23 січня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» про поточний ремонт автошляхів міста на 54,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили ямковий ремонт по 235-344 грн./кв. м, холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонних покриттів тощо.

За кошторисом природний рядовий пісок коштує 298 грн. за кубометр, щебінь 5[3]-10 мм М1000 – 374 грн.

На заробітну плату піде 2,18 млн грн., тобто майже чотири відсотки від загальної суми контракту. На прибуток підрядника заплановано 283 тис грн., або пів відсотка.

Єдиним конкурентом було ДІП «Дніпродор». Причому суперники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

За даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом».

Крім того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109 млн грн. боргу за будівництво дороги.

Засновником «Дніпродору», як і ТОВ «Дорбуд» є польське ТОВ «ПУС» («PUS»), яке до 2006 р. було співвласником вищезгаданої фірми «УПС».

Кінцевими бенефіціарами є поляк Філіп Єжі Станіслав та Олександр Полтавець із Дніпра, який володіє ТОВ «Туристична фірма «Енігма Тревел» з Олександром і Вікторією Давиденко, Олександром Гаркушею, Віталієм Бабенком і міжнародною асоціацією ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр».

Що до Олександра Григоровича Гаркуші, то особа з такими ПІБ є помічником нардепа Андрія Немировського (обрався від «Самопомочі», нині – «Блок Петра Порошенка»).

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