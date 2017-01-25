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«Укргазвидобування» розірвало договір з фірмою, яка була замішана в схемах Онищенка

25 Січня 2017

Суд розірвав договір ПАТ «Укргазвидобування» про спільну діяльність з ТОВ «Цефей» з видобутку природного газу в Полтавській області.

Таке рішення прийняв Господарський суд Харківської області.

В 2004 році «Укргазвидобування» і «Цефей» уклали договір про спільну діяльність на Чутівському та Більському газоконденсатних родовищах в Полтавській області. Вкладом держпідприємства були свердловини, вартість яких була оцінена в 11,82 млн грн. Приватна фірма пообіцяла вкласти 20,19 млн грн. Але ця сума була орієнтовною і фактична цифра мала бути визначена пізніше в ході спільної діяльності.

За договором, поточне керівництво в проекті виконувало «Цефей». За додатковою угодою від 2013 року фірма також реалізовувала видобуті вуглеводи, попередньо узгодивши дії з Комітетом з управління зі спільної діяльності. Прибуток обоє учасників ділили порівну, а кошти за ренту та плату за користування платило «Цефей».

«Укргазвидобування» в позові стверджувало, що фірма створила заборгованість по обов’язковим платежам, не внесла кошти на рахунок спільної діяльності та інше. Все це, стверджувало «Укргазвидобування» нанесло збитки підприємству і порушило умови угод.

Також з матеріалів суду відомо, що в жовтні 2013 року Комітет з управління зі спільної діяльності зобов’язав «Цефей» продавати природній газ на біржових аукціонах по максимальній ціні з прив’язкою до встановлених цифр НКРЕ. Але в 2014 році фірма продала на ТБ «Львівська Універсальна» та на «Українській універсальній біржі» газ за ціною, що була нижчою розміру податку за видобування природного газу.

«Цефей» не спростувала факт заниження цін, не спростували це і призначені в рамках судової справи експертизи.

Крім того, фірма проігнорувала звернення «Укргаздобичі» про надання фінзвітності за II – III квартали 2015 року, не провела планові засідання Комітету та не перерахувала держпідприємству його частину прибутку. Крім того, податкова через суд стягнула з фірми понад 76 млн грн. боргів за користування надрами.

«Цефей» в суді намагалося довести, що домовилося з податковою про розстрочку сплати боргу, а значить простроченої заборгованості по спільній діяльності воно не має. Проте суд вирішив, що фірма заборгувала податковій, а значить порушила умови договору про спільну діяльність. Крім того, суд погодився, що дії «Цефея» нанесли шкоду «Укргазвидобуванню», тому вирішив розірвати договір про спільну діяльність.

«Цефей» зареєстрована в Дергачах Харківської області, власниками є ТОВ «Велика Хортиця» та белізька компанія «Дженсон інтер лтд», бенефіціарами вказані киянин Олексій Костюков та мешканка Белізу Аріна Еменег Арзу. За даними ЗМІ, бенефіціаром «Цефею» є голова фракції «Опозиційного блоку» в Раді Юрій Бойко.

Нагадаємо, поліція Харківської області підозрює посадовців ТОВ «Цефей» та ТОВ  «Карпатнадраінвест» в вимиванні коштів з «Укргазвидобування». В кінці грудня суд звільнив директора «Цефея» від кримінальної відповідальності через «дієве каяття».

За даними НАБУ, фірма «Карпатнадраінвест» входила до злочинної групи Олександра Онищенка, який зараз переховується за кордоном. Минулого місяці суд звільнив від кримінальної відповідальності і директора «Карпатнадраінвест».

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