У Гройсмана планують значно збільшити передоплату за транспорт «порошенківців» та інших

Уряд пропонує збільшити майже вдвічі розмір авансу для комунальників на закупівлю міського транспорту, а строки поставок самої техніки для виробників – в три-чотири рази.

Відповідні зміни до постанови Кабміну від 2014 року підготувало Мінекономрозвитку, їх було подано на розгляд урядового комітету 24 січня.

В пояснювальній записці сказано, що нині комунальні установи платять виробникам автобусів, електроавтобусів, тролейбусів та трамваїв 30% авансу за транспорт, який має бути поставлений протягом 90 днів. Але позитивний факт від отриманих коштів для виробників нівелюються строком поставок імпортних комплектуючих, який становить від 12 тижнів до 7,5-8 місяців за умови 100% передоплати. При цьому, обсяги імпортних запчастин складає від 24% до 28% в готовій продукції.

Українські дилери також вимагають передоплати на рівні 50-70%, що значно перевищує розміри отриманого заводом авансу. Строк поставок, наприклад, двигунів ДП «Завод «Електроважмаш», складає 90 днів.

В Мінекономрозвитку стверджують, що технологічний цикл виробництва автобусів і тролейбусів за сприятливих умов складає 60 днів, але через затримку з комплектуючими нині перевищує встановлені 90 днів, а строк виробництва трамваїв взагалі зростає до 8-9 місяців. Крім того, для покриття витрат підприємства змушені залучати банківські кредити, що збільшує собівартість виготовленого транспорту.

Тому, в Мінекономрозвитку пропонують збільшити розмір авансу для комунальників при закупівлі транспорту до 70%, а термін поставки для автобусів і тролейбусів до 8 місяців, а для трамваїв – до року.

Нагадаємо, за даними «Наших грошей», з 1 березня 2014 року по 12 грудня 2016 року місцеві органи влади уклали угоди про закупівлю нових та вживаних автобусів і тролейбусів майже на 3 млрд грн.

Найбільше транспорту було закуплено у корпорації «Богдан», яка виграла підрядів на 617,10 млн грн. Співвласником корпорації «Богдан» раніше був президент Петро Порошенко, а тепер вона належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.

Друге місце за обсягом тендерних перемог зайняв дилер Мінського автомобільного заводу «МАЗтранссервіс», отримавши 535,10 млн грн. При цьому «Богдан» та білоруський МАЗ у березні уклали угоду про спільне виробництво вантажівок подвійного призначення у Черкасах.

Найбільші замовлення транспорту фірми «порошенківців» та білорусів отримали від КП «Київпастранс», яке курує начальник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, депутат Київради від БПП Сергій Майзелю. «Богдан» у жовтні отримав підряд на тролейбуси для столиці на 202,34 млн грн., «МАЗтранссервісу» замовили автобусів на 472,38 млн грн.

Трійку найбільших постачальників громадського транспорту замикає «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс», якому Львівська міськрада зробила замовлень на 360,97 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Транспорт, Уряд