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Суд оштрафував на 13 тисяч прокурора, який за хабар обіцяв директору фірми зупинити перевірки

25 Січня 2017

Суд оштрафував на 12,7 тис грн. прокурора Харківської місцевої прокуратури Сергія Гаркавця, який запропонував директору ПП «Металстиль» надати йому 150 тис грн. неправомірної вигоди на вплив на співробітників Денржпраці, ДФС та інших контролюючих органів. Про це свідчить вирок Московського районного суду м. Харкова від 18 січня.

Суд встановив, що у липні минулого року Гаркавець зустрівся з директором приватного підприємства «Металстиль», на якому проводилось розслідування нещасного випадку з майстром цеху.

Під час зустрічі прокурор повідомив, що за 150 тис грн. може вплинути на співробітників ГУ Держпраці в Харківській області, Державної фіскальної служби України в Харківській області та інших контролюючих органів, які не будуть перешкоджати підприємницькій діяльності і створять сприятливі умови на підприємстві.

Після цієї пропозиції Гаркавець запропонував директору фірми надати адресну матеріальну допомогу чотирьом інвалідам на загальну суму 150 тис грн., перерахувавши кошти на рахунки громадської організації інвалідів м. Харкова «Надія».

Суд кваліфікував дії прокурора як надання пропозиції в наданні неправомірної вигоди за здійснення впливу на особу, яка виконує функції держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Гаркавець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 12,7 тис грн.

Директором та засновником ПП «Металстиль» є Юрій Суслін. Основний вид діяльності підприємства «виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій».

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