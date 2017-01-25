Слідчі взагалі не знайшли проект заповідника за 2 мільйони, на розробці якого підозрювали крадіжку мільйона

Поліція підозрює службових осіб природного заповідника «Древлянський» (Житомирська область) та ПрАТ «Науково-виробничий комплекс «Курс» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до заволодіння 910 тис грн. бюджетних коштів під час надання послуг з розроблення проекту для заповідника. Про це свідчить ухвала Корольовського райсуду м. Житомира від 13 січня.

За даними слідства, у 2013 році ПЗ «Древлянський» замовив «Курсу» розроблення проекту організації території заповідника та охорони його природних комплексів і об’єктів за 2,24 млн грн. Відповідні послуги компанія повинна була надати до кінця 2015 року.

В результаті перевірок виконання договору щодо розроблення проекту були виявлені порушення. Серед них слідчі вказують ймовірну змову учасників тендеру, в якому переміг «Курс». Його єдиним конкурентом була громадська організація «Таврійська заповідна допомога». Вона не є спеціалізованою проектною організацією та не має досвіду виконання аналогічних договорів. Її пропозиція була вищою від «НВК «Курс», та, як встановило слідство, не відповідала кваліфікаційним вимогам тендерної документації.

Крім того, за даними слідства, «Курс» завищив вартість оплати праці та витрати на оплату робіт субпідрядників на загальну суму 910 тис грн. Слідчі також з’ясували, що «НВК «Курс» під час виконання угоди залучав фіктивні фірми, чиї працівники проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та приватних підприємців, частина з яких не змогла пояснити фінансові взаємовідносини з «Курсом».

За результатами перевірки було встановлено, що у розпорядженні ПЗ «Древлянський» нема замовленого проекту, що взагалі дає слідчим підстави сумніватися у його існуванні.

В матеріалах справи не зазначено, чи всю суму у розмірі 2,24 млн грн. заповідник перерахував «НВК «Курс» за розробку проекту.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016060000000149 від 24.11.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до податкових, реєстраційних документів «НВК «Курс», та його банківських рахунків. Суд надав доступ.

ПрАТ «НВК «Курс» належить ПрАТ Акціонерна Фінансова Компанія «Система» (83%) і ТОВ «Мікромодуль» (16%). «АФК Система» належить «Алкор Секьюритиз» (Бельгія). АФК «Система» – це назва російської групи Володимира Євтушенкова, приятеля біглого екс-президента України Віктора Януковича. Також у російських ЗМІ Євтушенкова називали спонсором терористів ДНР.

Засновниками «Мікромодулю» є Олександр Бочкарьов, Микола Шумило та Віктор Синельниченко.

«НВК «Курс» фігурував у справі директора природного заповідника «Горгани» Василя Кисляка, якого у 2015 році суд оштрафував на 4 тис грн. за розтрату 303 тис грн. бюджетних коштів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Екологія, Корупція, МВС, Сервіс