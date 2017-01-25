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Нова чеська фірма Альтмана отримає півмільйона за проектування для Ташлицької ГАЕС

25 Січня 2017

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 20 грудня уклав угоду з фірмою «Salko Engineering Group s.r.o.» (Чехія) про розробку проектно-кошторисної документації за $19 тис, або 497 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Проектно-кошторисну документацію для реконструкції систем збудження гідроагрегатів № 1,2 Ташлицької ГАЕС мають виготовити до кінця року.

Із загальної суми контракту на супровід проходження експертизи розроблених звітних документів піде $2 088, на прибуток фірми – $1 646. Заробітна плата інженера першої категорії становить $513 на день.

Чеська фірма «Salko Engineering Group s.r.o.» була створена у вересні 2013 року та вперше отримала держпідряд в Україні. Як і чеську «Unix CZ s.r.o.», її контролює Олександр Альтман, відомий через рейдерське захоплення телеканалу ТВі у 2013 році.

Власниками є директор Гліб Серебряков із Києва, а також фірми ТОВ «ЦКТІ-Вібросейсм» (Росія) та «Maot llc» (США).

За даними бізнес-порталу штату Невада, керівниками «Maot llc» є Антон-Олександр Альтман і Тимур Альтман. На цих посадах вони змінили безпосередньо Олександра Альтмана, Ірину Альтман і Гліба Серебрякова.

Гліб Серебряков та Олександр Альтман у різний час були керівниками ТОВ «Атом-Енерго-Проект», а Серебряков виступав засновником до 2013 року. Ця компанія у 2009-2012 роках заробила на тендерах «Енергоатому» 97,18 млн грн.

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