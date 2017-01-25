Генпідрядник на 35 мільйонів завищив вартість каналізаційного обладнання для прифронтового міста, – поліція

ТОВ «ІБК «Євротехнології» реалізувало Бахмутській міській раді Донецької області (раніше – м. Артемівськ) обладнання за завищеною на 35,02 млн грн. ціною. Про це свідчить ухвала Артемівського міськрайонного суду від 18 січня.

28 грудня 2015 року Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міськради уклало договір із ТОВ «ІБК «Євротехнології» по виконанню робіт по об’єкту «Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ». Сума договору склала 55,34 млн грн, з яких на придбання каналізаційного, насосного та іншого обладнання направлено та фактично сплачено генпідряднику 47,10 млн грн.

Поліція встановила, що міськрада переплатила за обладнання 35,02 млн грн. Так, ТОВ «ІБК «Євротехнології» закупило обладнання у трьох пов’язаних компаній – ТОВ «Мікстек», ТОВ «Віва Інжект» і ТОВ «Вальта» – на суму 47,10 млн грн. А вони, у свою чергу, витратили на його придбання всього 12,08 млн грн.

Відповідальним за закупку обладнання для міста був начальник Відділу розвитку міського господарства Бахмутської міської ради.

Відомості за № 42017051610000005 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, слідчий відділ Бахмутського відділу Національної поліції Донецької області вніс 6 січня 2017 року.

18 січня суд надав слідчим доступ до документів, в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об’єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму.

Засновниками ТОВ «ІБК «Євротехнології» є Анатолій Кирпичнік і Олексій Петровський. Останній є директором компанії. ІБК «Євротехнології» зареєстроване у м. Вишневому Києво-Святошинського району, по вул. Балукова, 23. Неподалік на цій же вулиці у будинку під №1 зареєстроване ТОВ «Вальта», засновником і директором якого значиться Роман Лоташ.

У свою чергу ТОВ «Мікстек» і ТОВ «Віва Інжект» зареєстровані за однією адресою у Києві – на вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, офіс 243. Засновником «Мікстека» значиться Андрій Міхальов з Черкащини, а директором – Сергій Северин.

Засновниками ТОВ «Віва Інжект» є Богдан та Людмила Бабієць, а директором – Надія Антонова.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ, Корупція, МВС, Обладнання