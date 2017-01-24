Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» 29 грудня уклало угоду з держпідприємством «Кривбаспромводопостачання» на послуги централізованого питного водопостачання у 2017 році на суму 217,62 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлена подача 93 млн кубометрів (див. графік з обсягами) води ціною 2,34 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ.

Це у п’ять разів дешевше від тарифів, по яким мешканці багатоквартирних будинків Кривого Рогу з серпня платять водоканалу: 5,50 грн. за централізоване водопостачання і 6,05 грн. за водовідведення. Відтак вартість одного кубометру холодної води становить 11,55 грн.

«Кривбаспромводопостачання» здійснює безперебійну водопідготовку та водопостачання питної води, подачу технічної води, транспортування шахтних вод, експлуатацію гідротехнічних споруд, регулює паводки, виконує промивку річок Інгулець та Саксагань. Питну воду, яку виробляє підприємство споживають майже 800 тис. мешканців м. Кривого Рогу, Криворізького сільського, Широківського, Софіївського, Нікопольського, Апостолівського районів.

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