НОВИНИ

24.01.2017

Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

Суд четвертий раз завернув прокуратурі обвинувальний акт щодо екс-суддів, обвинувачених в отриманні $7 тисяч хабара

23.01.2017

У грудні «Ощадбанк» відписав партнеру Дзекона 161 мільйон на сервери

На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

МОЗ не вдається повернути 5 мільйонів євро за куплені при Тимошенко інкубатори для немовлят

Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

«Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

«Укргазвидобування» купило пікапи Toyota за 57 млн, без особливих пояснень викинувши дешевші на 5 млн Mitsubishi

У Авакова планують віддати забудовникам купу землі в обмін на квартири для ДСНС

Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

22.01.2017

Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка фірмою футболіста

Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

Замкерівника енергомитниці згадав три подаровані квартири дружині, але забув про записане на матір

Угоду про перенесення мобільних номерів за 40 мільйонів таки «народили» через дев’ять місяців після акцепту

20.01.2017

Завгоспи Парубія розпиляли 16 мільйонів на дешевих фанкойлах для парламентських офісів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

24 Січня 2017

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» 29 грудня уклало угоду з держпідприємством «Кривбаспромводопостачання» на послуги централізованого питного водопостачання у 2017 році на суму 217,62 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлена подача 93 млн кубометрів (див. графік з обсягами) води ціною 2,34 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ.

Це у п’ять разів дешевше від тарифів, по яким мешканці багатоквартирних будинків Кривого Рогу з серпня платять водоканалу: 5,50 грн. за централізоване водопостачання і 6,05 грн. за водовідведення. Відтак вартість одного кубометру холодної води становить 11,55 грн.

«Кривбаспромводопостачання» здійснює безперебійну водопідготовку та водопостачання питної води, подачу технічної води, транспортування шахтних вод, експлуатацію гідротехнічних споруд, регулює паводки, виконує промивку річок Інгулець та Саксагань. Питну воду, яку виробляє підприємство споживають майже 800 тис. мешканців м. Кривого Рогу, Криворізького сільського, Широківського, Софіївського, Нікопольського, Апостолівського районів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 Грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.01.2017

Дніпро Водоканал продає криворіжцям холодну воду у п’ять разів дорожче, ніж купив за чверть мільярда

23.01.2017

Київ На обслуговування будинків у центрі Києва роздали 71 мільйон

Одеса Розвідникам зі штаб-квартирою у Києві побудують «службове житло» на приватні гроші під Одесою

Київщина «Бориспіль» розіграв 25 мільйонів на газ від Новінського, а Злочевського викинули за печатки

Черкаси Мерія Умані розтратила 20 мільйонів на реконструкції скверу – поліція

22.01.2017

Чернігів Чернігівських чиновників підозрюють у розтраті 3 мільйонів на ремонті ліцею та дитсадка фірмою футболіста

Ужгород Нечужі фірми розіграли мільйон на хімію для комунальників Ужгорода

20.01.2017

Тернопіль Чиновники перерахували фірмі 10 мільйонів за незроблений ремонт вулиць у Шумську

Запоріжжя Завод Ахметова дав ахметівському меру Запоріжжя авто покататись у півтора рази дорожче від ринку

Тернопіль Суд оштрафував на 25 тисяч сільську голову, яка отримала 280 тисяч хабара за виділення землі

Запоріжжя Держгеонадр не змогло відібрати марганцеве родовище у «смотрящего» Януковича та китайців

Львів У Львові розділили 3 мільйони на консультантів по медичному кредиту Світового банку

19.01.2017

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів 72 мільйони

Суми Конотопських оборонпромівців підозрюють в подвійній переплаті за паливні баки для бойових вертольотів

Черкаси Колишній газовик Фірташа продав освітянам газ на 11% дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ