«Укрспирт» замовив франківцю ферменти вдвічі дорожче, ніж інша фірма офіційно їх розмитнювала

24 Січня 2017
ДП «Укрспирт» 20 січня уклало угоду з ТОВ «Коурос» на постачання ферментних препаратів для виробництва спирту на 3,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Сума договору є орієнтовною – остаточна загальна сума буде визначена за підсумками поставок на протязі 2017 року по заявкам «Укрспирту». До ціни товарів входить вартість транспортування на склад покупця.
|Найменування
|Ціна, грн./кг
|Дезінфекційний засіб «Біо Хлор-Т»
|250,92
|Антисептичний засіб «Квікмакс ПБ» (QvickmaxxPB)
|1894,20
|Спиртові дріжджі «ТермоСак» (Termosach)
|590,76
|Спиртові дріжджі «Квікферм Супер» (Quickferm Super)
|590,76
|Дріжджі мелясні «Данстіл 46» (Danstil 46-EDV)
|672,66
|Піногасник «Фоамзоль» (Foamsol)
|397,20
ТОВ «Коурос» було постачальником цих препаратів і у 2016 році.
За даними джерела «Наших грошей» на митниці, офіційно торік в Україну окремі препарати з цього переліку імпортувало ТОВ «Новоконтакт». При цьому задекларовані на митниці ціни були значно нижчими, від нових закупівельних цін «Укрспирту». Наприклад, силіконовий піногасник Foamsol FDC51-15-24 Lot F082/15 (виробник AB Vickers Lallemand UK Ltd) у серпні 2016 року було розмитнено по $6,8 за кілограм. Це відповідає приблизно 190 грн./кг по нинішньому курсу НБУ. І відповідно є вдвічі нижчою ціною від нинішньої закупівлі «Укрспирту».
Івано-Франківське ТОВ «Коурос» зареєстровано на Олега Павліва. Він також є засновником ПП «Атлас», ПП «Паолпе» та співзасновником ТОВ «Пробіос» (тут його партнерами є Сергій Золотухін, Микола Курильчик та Маулвурфс Райво).
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