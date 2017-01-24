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«Укрспирт» замовив франківцю ферменти вдвічі дорожче, ніж інша фірма офіційно їх розмитнювала

24 Січня 2017

ДП «Укрспирт» 20 січня уклало угоду з ТОВ «Коурос» на постачання ферментних препаратів для виробництва спирту на 3,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Сума договору є орієнтовною – остаточна загальна сума буде визначена за підсумками поставок на протязі 2017 року по заявкам «Укрспирту». До ціни товарів входить вартість транспортування на склад покупця.

Найменування Ціна, грн./кг
Дезінфекційний засіб «Біо Хлор-Т» 250,92
Антисептичний засіб «Квікмакс ПБ» (QvickmaxxPB) 1894,20
Спиртові дріжджі «ТермоСак» (Termosach) 590,76
Спиртові дріжджі «Квікферм Супер» (Quickferm Super) 590,76
Дріжджі мелясні «Данстіл 46» (Danstil 46-EDV) 672,66
Піногасник «Фоамзоль» (Foamsol) 397,20

ТОВ «Коурос» було постачальником цих препаратів і у 2016 році.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, офіційно торік в Україну окремі препарати з цього переліку імпортувало ТОВ «Новоконтакт». При цьому задекларовані на митниці ціни були значно нижчими, від нових закупівельних цін «Укрспирту». Наприклад, силіконовий піногасник Foamsol FDC51-15-24 Lot F082/15 (виробник AB Vickers Lallemand UK Ltd) у серпні 2016 року було розмитнено по $6,8 за кілограм. Це відповідає приблизно 190 грн./кг по нинішньому курсу НБУ. І відповідно є вдвічі нижчою ціною від нинішньої закупівлі «Укрспирту».

Івано-Франківське ТОВ «Коурос» зареєстровано на Олега Павліва. Він також є засновником ПП «Атлас», ПП «Паолпе» та співзасновником ТОВ «Пробіос» (тут його партнерами є Сергій Золотухін, Микола Курильчик та Маулвурфс Райво).

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