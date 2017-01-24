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Центр зайнятості злив 4 мільйони на навчання безробітних дорожче, ніж коштує освіта у Могилянці

24 Січня 2017

Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 19-20 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 4,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод становить 199 999,99 грн. Це лише на одну копійку менше від порогу в 200 тис грн., після якого замовник мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило центру проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками без аукціонів.

При цьому сам предмет закупівлі замовник виклав як «Конкурсний відбір навчальних закладів».

ТОВ «Інститут післядипломної освіти «Укрстено» Тетяни Зінченко, Зінаїди Валах і Дмитра Валаха отримало замовлень на 2,80 млн грн.

Найдорожчою виявилась підготовка однієї особи за напрямком «Дизайн інтер’єру, меблів та ландшафту» – 3 986 грн. на місяць.

ТОВ «Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» Інни Гарькавої, Володимира Володимировича, Дениса Володимировича та Ірини Вікторівни Черевань відписали ще 1,60 млн грн.

Цього разу найдорожчим виявилось навчання за напрямком «Правове та фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва» – 3 811 грн. за місяць.

Повний перелік послуг від обох фірм можна побачити у таблиці нижче.

Усі вони коштують до чверті дорожче від вартості навчання у бакалавраті Києво-Могилянській академії за напрямками «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Маркетинг», яка становить 26 тис грн. за академічний рік, або 2 889 грн. за місяць.

Натомість освіта в галузі інформаційних технологій в академії коштує ще дешевше – 24 тис грн. за академічний рік, або 2 667 грн. за місяць.

Із 2008 року компанії отримують підряди виключно в нинішнього замовника: «Укрстено» – на 16,57 млн грн., а Київський університет ринкових відносин – на 5,09 млн грн.

Київський міськцентр зайнятості з 2011 року очолює Віктор Сухомлин, який працює в системі Держслужби зайнятості з 2008 року.

Навчальний заклад Напрямок навчання Мінімальна прогнозована чисельність безробітних на навчання Термін навчання, міс. Вартість навчання 1 безробітного за місяць Вартість підряду за кошторисом
ТОВ «Інститут післядипломної освіти «Укрстено» Дизайн інтер’єру, меблів та ландшафту 7 3 3 985,52 83 695,97
3D-анімація. Створення та обробка відео 7 3 3 963,27 83 228,76
Створення об’ємних графічних моделей 7 3 3 961,79 83 197,60
Комп’ютерні технології та дизайн 7 3 3 951,97 82 991,47
3D-проектування 7 2,5 3 947,56 69 082,40
Використання комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку 7 2 3 929,64 55 014,92
Комп’ютерні технології в рекламі та видавництві 7 3 3 918,49 82 288,34
Персональний комп’ютер для інженера-будівельника 7 3 3 915,46 82 224,75
Кадровий менеджмент з використанням комп’ютерних технологій 7 2 3 912,40 54 773,56
Застосування інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством 7 3 3 883,55 81 554,61
Помічник керівника підприємства 7 3 3 861,73 81 096,38
Менеджер-експерт 7 3 3 859,37 81 046,85
Використання комп’ютерних технологій в житлово-комунальній сфері 7 2 3 830,44 53 626,06
Менеджер Call-центру 7 2 3 819,20 53 468,71
ТОВ «Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин» Правове та фінансове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва 7 3 3 811,09 80 032,93
Менеджер з продажу фінансових послуг 7 2,5 3 766,78 65 918,70
Менеджер з розвитку бізнесу 7 2,5 3 724,60 65 180,66
Проектний менеджмент 7 2,5 3 703,13 64 804,94
Менеджер з продажу нерухомості 7 2 3 699,21 51 789,00
Бізнес-аналітик 7 2,5 3 690,86 64 590,24
Соціальне підприємництво 7 2,5 3 570,48 62 483,49
Менеджер з персоналу 7 2 3 533,39 49 467,55

 

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