Суд четвертий раз завернув прокуратурі обвинувальний акт щодо екс-суддів, обвинувачених в отриманні $7 тисяч хабара

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Суд вже вчетверте повернув обвинувальний акт стосовно колишніх суддів Солом’янського районного суду м. Києва Алли Демидовської та Андрія Макухи, а також адвоката Євгена Педенка на доопрацювання. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали Апеляційного суду Київської області.

Апеляційний суд 23 січня залишив без змін ухвалу Києво-Святошинського райсуду від 11 листопада 2016 року, якою обвинувальний акт було повернуто у зв’язку із його невідповідністю Кримінально-процесуальному кодексу.

Як встановив Києво-Святошинський райсуд, в обвинувальному акті неправильно вказано місце реєстрації та проживання обвинуваченого Педенка.

Крім того, фактичні обставини кримінальних правопорушень є повною копією сформульованого обвинувачення, що є порушенням п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК.

Також суд вказав, що реєстр матеріалів досудового розслідування не містить даних про всі проведені в ході досудового розслідування процесуальні дії, рішення та заходи забезпечення, застосовані в ході розслідування.

При направленні обвинувального акту до суду прокурор Руслан Савров не вручив його копію разом з реєстром матеріалів захисникам обвинувачених. Також суд встановив, що прокурор склав обвинувальний акт 22.09.2015, при цьому сам затвердив його ще до складення – 14.09.2015. Прокурор пояснив цю плутанину своїм поганим почерком, який важко розібрати.

Повний текст ухвали Апеляційного суду області буде оголошено 26 січня.

Нагадаємо, обвинувальний акт повертався прокуратурі Печерським райсудом Києва тричі – 10.06.2014, 27.10.2014 і 10.04.2015. Восени 2016-го Вищий спец суд направив справу на розгляд до Києво-Святошинського райсуду Київської області. Прокурор Савров Р.С. веде цю справу з квітня 2015 року.

За даними слідства, адвокат Євген Педенко влітку 2013 року передав суддям Демидовській та Макусі хабар у розмірі $7 тис за вирішення спорів про порушення митного законодавства на користь фізичних осіб.

Євген Педенко є братом судді Солом’янського райсуду м.Києва Ади Педенко. У свою чергу Андрій Макуха є зятем судді Святошинськго райсуду м.Києва Михайла Біди.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Аллу Демидовську і Андрія Макуху з посад суддів Солом’янського районного суду міста Києва у зв’язку з порушенням присяги судді. Наразі судді оскаржують своє звільнення в суді.

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