«СхідГЗК» відписав співмешканці Журила ще 33 мільйони на перевезення уранової руди

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 20 січня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Темп» про перевезення уранової руди на загальну суму 33,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч із Новокостянтинівської шахти мають перевезти 96 тис т уранової руди на Смолінську шахту і стільки ж інертних матеріалів назад (на 50 км), а також 130 тис т уранової руди на Інгульську шахту і 38 тис т інертних матеріалів назад (на 55 км).

У першому випадку перевезення руди в одному напрямку коштує 119 грн. (2,38 грн. за тоннокілометр) і інертних матеріалів у зворотному – 37 грн.

У другому випадку перевезення руди коштує 129 грн. за тонну, інертних матеріалів – 40 грн.

Жовтоводське ПП «Гідромонтаж» Віктора Карастоянова, яке традиційно змагалося з «Темпом» раніше, не допустили до торгів через відсутність сканкопії статуту.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «ПМК-77» із ціною нижчою менше, ніж на відсоток. Однак його відхилили, бо воно не завантажила вчасно документи переможця. Власницею цієї фірми наразі є 75-річна Катерина Стефурак із с. Соколівка. До 2011 року співвласником також був прописаний у цьому ж селі Василь Пророчук, екс-директор Національного природного парку «Гуцульщина», яким нині керує Юрій Cтефурак.

Власниками «Темпу» нині є Жанна Григоренко та Анатолій Лісковський.

До літа 2011 р. разом з ними частку у фірмі мав Руслан Журило, екс-заступник директора «СхідГЗК», а зараз – керівник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Раніше Григоренко була прописана разом із Журилом.

Крім того, від створення «Темпу» у 2002 р. і до 2011 р. співвласником був Ігор Ведута, котрий разом із Журилом відомий як співзасновники благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто».

Із вересня 2011 р. «Темп» є фактичним монополістом тендерів «СхідГЗК» на перевезення. Усього він виграв їх на 93,85 млн грн. В інших замовників компанія торгів не вигравала.

Нагадаємо, у серпні комбінат замовив їй перевезення уранової руди за 5,78 млн грн.

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