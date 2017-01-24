Поліція підозрює, що підлеглі Насалила допомагають держпідприємству його радника відмити поставку з ОРДЛО

Поліція підозрює посадовців ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» (ДП «Буддирекція») та Міністерства енергетики і вугільної промисловості в намаганні приховати факт придбання невідповідного обладнання на суму 24,88 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Луцького міськрайонного суду Волинської області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016030000000176.

З матеріалів справи відомо, що в 2015 році діяла держпрограма підтримки будівництва та переснащення вугле- та торфовидобувних шахтах. В рамках цієї програми «Буддирекція» розробила тендерну документацію для закупівлі підземного стрічкового конвеєра для шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».

За даними слідства, з самого початку тендерна документація була розроблена під закупівлю обладнання, яке технічно не відповідало проекту будівництва «Нововолинської».

Переможцем тендеру стало ПАТ «Макіївський завод «Лазер», з яким в грудні 2015 року було укладено угоду на суму 24,88 млн грн.

Поліція встановила, що фірма виготовила потрібне обладнання на непідконтрольній нині українській владі території Донбасу та залізничним транспортом через контрольно-пропускний пункт поставила в Волинську область. Зараз конвеєр зберігається у ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська», його не встановили через невідповідність технічним умовам шахти. При цьому, завод з Макіївки отримав всі кошти за угодою.

Слідство звернулося з клопотання до суду про доступ до рахунків «Буддирекції» «Приватбанку» та «Укргазбанку». Слідчий стверджував, що існує інформація про намагання «невстановлених посадовців» Міністерства енергетики і вугільної промисловості допомогти держпідприємству приховати факт закупівлі неякісного обладнання. Для цього міністерством може бути додатково виділено 3 млн грн. на внесення змін до проекту будівництва шахти №10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля».

Суд клопотання задовольнив і дозволив поліції вилучити документи, що стосуються руху коштів по банківських рахунках держпідприємства за останні півтора роки.

ПАТ «Макіївський завод «Лазер» нині перереєстровано в Павлограді Дніпропетровської області. Власником 96% акцій вказаний громадянин Російської Федерації. Головою наглядової ради є Олена Володимирівна Суміна, яка також входить до наглядової ради ПАТ «НВК «Макіївський завод шахтної автоматики», де наглядову раду очолює мешканець Санкт-Петербургу (РФ) Сумін Ігор Володимирович.

Прокуратура Дніпровської області підозрює ПАТ «Макіївський завод «Лазер» в ухилянні від сплати податків в 2014-2015 роках.

З вересня 2015 в.о. керівника ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» є Роман Надолинний. У 2010 р. він був членом виборчої комісії округу на Луганщині від Юлії Тимошенко, а в 2007-2009 рр. керував ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Ровенькиантрацит» (Луганська обл.). Держпідприємством тоді керував Юрій Зюков – радник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Минулого червня «Буддирекція» після публікації «Наших грошей» відмінило торги на збагачення вугілля за 4,58 млн грн – ця ціна виявилася у 2,5 рази дорожчою від ціни, за яку аналогічну закупівлю провело ДП «Львіввугілля».

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